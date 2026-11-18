Ordu'da sonbahar renkleri, Karadeniz'in mavisiyle ve Boztepe'nin seyir terasıyla bir arada görüntülendi.

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Ordu’da sonbaharın gelişiyle sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar, Karadeniz’in mavisi ve şehrin seyir terası Boztepe ile bir araya gelerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

IHA Ordu’da sonbaharın gelişiyle birlikte sararan yapraklar, deniz ve şehrin seyir terası olarak bilinen Boztepe, güzel manzaralar oluşturdu.

Boztepe’den eşsiz görüntüler

Kent genelinde ağaçların yaprakları, sonbaharın son günlerine yaklaşıldığı bu dönemde renk değiştirdi. Yüksek kesimlerde yer alan Boztepe’den de sahil şeridindeki deniz manzarasıyla bütünleşen sonbahar renklerinin eşsiz görüntüleri ortaya çıktı.

IHA Ordu sahili

Ordu sahili, doğanın farklı renklerini bir araya getirerek sonbaharın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

IHA Ordu sahili ve sonbahar

Yaz mevsimini aratmayan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sonbaharın son güzel günlerinin tadını çıkardı.

IHA Ordu sahili ve sonbahar

IHA Yürüyüş yapan insanlar

IHA Sararan yapraklar

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