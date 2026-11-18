Ordu’da sonbaharın gelişiyle sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar, Karadeniz’in mavisi ve şehrin seyir terası Boztepe ile bir araya gelerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
Boztepe’den eşsiz görüntüler
Kent genelinde ağaçların yaprakları, sonbaharın son günlerine yaklaşıldığı bu dönemde renk değiştirdi. Yüksek kesimlerde yer alan Boztepe’den de sahil şeridindeki deniz manzarasıyla bütünleşen sonbahar renklerinin eşsiz görüntüleri ortaya çıktı.
Ordu sahili, doğanın farklı renklerini bir araya getirerek sonbaharın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Yaz mevsimini aratmayan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sonbaharın son güzel günlerinin tadını çıkardı.
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