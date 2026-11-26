Sivas’ın geçmişine ve kültürel mirasına damga vuran, farklı alanlarda kente değer katan tarihi ve kültürel şahsiyetler, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan özel bir videoda bir araya getirildi. Sivas Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan nostaljik yolculuk temalı çalışma, kentin toplumsal hafızasını yeniden canlandırdı.

MİNİBÜSÜN DİREKSİYONUNDA BİTİRİM ZEKİ, KOLTUKLARDA SİVAS’IN DEĞERLERİ

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak kurgulanan videoda, şehrin unutulmaz simalarından sinema sanatçısı merhum "Bitirim Zeki" minibüsün direksiyon başında tasvir edildi. Aracın yolcu koltuklarında ise Türkiye’nin kültür, sanat, siyaset ve sanayi hayatında derin izler bırakan Sivaslı isimler yer aldı.

Görselde Büyük Birlik Partisi’nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, halk ozanı Aşık Veysel, Aşık Ruhsati, Zaralı Halil, ünlü derlemeci ve besteci Muzaffer Sarısözen ile Cumhuriyet döneminin öncü iş insanı, demiryolu müteahhidi ve siyasetçi Nuri Demirağ aynı karede buluşturuldu.

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Sivas’ın kültürel değerlerine ve ortak hafızasına vefa niteliği taşıyan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu gece Sivas’ta yol da başka, yolcu da başka. Direksiyonda şehrin unutulmaz siması merhum Bitirim Zeki, koltuklarda ise sözüyle, türküsüyle, duruşuyla ve emeğiyle bu topraklara derin izler bırakmış koca yürekler: Muhsin Yazıcıoğlu, Aşık Veysel, Aşık Ruhsati, Zaralı Halil, Muzaffer Sarısözen ve Nuri Demirağ... Hatıraları daim, mekanları cennet olsun. Rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz."