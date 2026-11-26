TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son 24 yılda dar gelirli vatandaşların güvencesi olan TOKİ ile 1 milyon 770 bin konut üretildiğini ve 5 milyondan fazla insanın güvenli yuvalara kavuşturulduğunu belirtti. Bu birikimin Yüzyılın Konut Projesi ile yeni bir zirveye taşındığını ifade eden Kurum, yürütülen çalışmalardaki güncel tabloyu paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan Bütçe Komusyonu’nda konuşuyor: Son 24 yılda dar gelirli vatandaşımızın güvencesi olan TOKİ’mizle 1 milyon 770 bin konut ürettik, 5 milyondan fazla insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Şimdi bu birikimi Yüzyılın Konut Projesi’yle yeni bir zirveye taşıyoruz. 500 bin sosyal konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum: Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık; deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz.

BİN 71 KİRALIK KONUTU TAMAMLADIK

Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul’umuz 1. sırada. Türkiye’de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul’dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu sosyal konut seferberliğimiz, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle tam 300 sektörde üretimi yükseltmiş, yeni iş imkanlarına kapı açmıştır.

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