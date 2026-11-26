Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen zirve, Bakan Alparslan Bayraktar ve sektörün öncü isimlerini İstanbul'da buluşturdu.

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Türkiye'nin enerji politikalarını ve uzun vadeli hedeflerini masaya yatıran zirvede; arz güvenliği, kaynak çeşitliliği, yerli ve yenilenebilir üretim ile enerji verimliliği başlıkları tüm hatlarıyla ele alınacak. Enerji sektörünün gündeminin derinlemesine inceleneceği etkinlik; Emlak Katılım Bankası, Halk Bank, Turkcell, Türk Telekom, VakıfBank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda stratejik bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

Sektörün öncü isimleri kürsüde olacak

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun açılış konuşmasıyla start alan program akışında, iş ve enerji dünyasının önemli isimleri kürsüye çıkarak sektöre dair değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşacak. VakıfBank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Murahhas-Tabii Üyesi Osman Arslan ile Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli kürsü konuşmalarıyla enerji sektörünün geleceğine ışık tutacak.

Program kapsamında Enerji Uzmanı Altuğ Karataş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Enerjide Türkiye Yüzyılı" oturumunda ise sektörün önde gelen kurum ve kuruluş temsilcileri bir araya gelecek. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Ahmet Özkaya, EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas, Enerji Uzmanı Caner Can, TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Erden ve Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki vizyonunu ve öncelikli başlıklarını detaylı bir şekilde değerlendirecek.

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Bakan Bayraktar özel oturumda soruları yanıtlayacak

Zirvenin merakla beklenen bölümlerinin başında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuk olacağı özel oturum geliyor.

TVNET Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş ve Yeni Şafak Yazarı Nedret Ersanel'in sorularını yanıtlayacak olan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki mevcut projelerini ve geleceğe yönelik hedeflerini kamuoyuyla paylaşacak. Sektörün geleceğine yön verecek dev organizasyon, Bakan Bayraktar'a hediye takdimi ve aile fotoğrafı çekiminin ardından son bulacak.

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