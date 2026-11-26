İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek kredi kartı faizi indiriminin ardından, finansal koşullardaki iyileşmenin ticari kredilerle devam etmesinin reel sektöre önemli katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

ENFLASYONLA MÜCADELEYE KATKI SUNAR

Ticari kredilerde sağlanacak rahatlamanın, üretim ve arz kapasitesini destekleyerek fiyatlar üzerindeki baskının hafiflemesine ve enflasyonla mücadeleye de katkı vereceğini belirten Avdagiç, "Geçen hafta konut kredilerindeki gevşeme ve dün de kredi kartı faizlerinde yapılan indirimi en makul bir süre içinde ticari kredilerin de izlemesi reel sektör için yararlı olacaktır. Konut kredisi ve kredi kartı adımlarını ticari krediler için de bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İTO ÜYELERİ OLARAK BEKLENTİ İÇİNDEYİZ

Konut kredisi ve kredi kartı faizlerine ilişkin adımlara değinen Avdagiç, "Üretimin, istihdamın ve ihracatın yükünü taşıyan ticari kredilerde de benzer bir rahatlama sağlanması, İTO üyesi firmalarımızın beklenti ve talepleri arasında ön sırada yer alıyor. İşletmelerimiz ticari kredilerde somut indirimler bekliyor. Merkez Bankası'nın da vurguladığı gibi, arz yönlü iyileşme dezenflasyonu daha görünür kılacaktır" şeklinde konuştu.

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POLİTİKA FAİZİYLE TEZATLIK MEVCUT

İTO Başkanı Avdagiç, politika faizinin yüzde 36'ya inmiş olmasına rağmen ticari kredi faizlerinin hâlâ bu seviyenin belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini, ticari kredi faizlerindeki düşüşün de dalgalı ve sınırlı kaldığını belirterek, "Faizlerin yüksekliğinin yanı sıra üyelerimizden bankaların kredilerde uyguladığı komisyon ve dosya masraflarının finansman maliyetlerini ciddi ölçüde artırdığı yönünde bildirimler alıyoruz. İş dünyamızın 2027'ye uygun finansman koşullarıyla girmesinin üretim, istihdam ve yatırım açısından önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.