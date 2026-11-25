Zeytin üretiminde önde gelen Manisa'da zeytin sıkım tesislerinde yoğunluk nedeniyle üreticilere hasada birkaç gün ara vermeleri çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 38 milyon zeytin ağacının bulunduğu Manisa 'da zeytin hasadı devam ediyor. Bu sezon kentte zeytin üretiminin yaklaşık 850 bin tona, zeytinyağı üretiminin ise yaklaşık 90 bin tona ulaşması bekleniyor. Üreticiler, hasat ettikleri zeytinleri sıkım için fabrikalara getirirken işletmeler yoğunluğu karşılamak için 24 saat çalışıyor.

Rekoltenin artması ve makineli hasat nedeniyle daha kısa sürede daha çok zeytin toplanması nedeniyle zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk oluştu.

"Fabrikalarda büyük yoğunluk var"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, AA muhabirine, bu sezon ürünün bol ve bereketli olduğunu söyledi.

Fabrikaların kapasitelerinin zorlandığını anlatan Tuncer, şunları kaydetti:

"Ürünümüz bol olduğu için fabrikalarda büyük yoğunluk var. Zeytinin ağaçta bir iki gün kalmasında sorun yok. Kapasiteler yoğun olduğu için üreticilerimizden fabrikalara birkaç gün süre vermelerini rica ediyorum. Hasada birkaç gün ara verirseniz fabrikalar da kendilerine gelir. Yoğunluktan dolayı ürünler fabrikalarda bekliyor ve kalitesi bozuluyor. Sektör olarak birkaç gün ara vermenizi rica ediyoruz."

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İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkan Vekili Erol Avni Bozkurt da yüksek rekolteye dikkati çekerek, bol zeytinin fabrikaların kapasitelerini zorladığını ifade etti.

Bu yıl sofralık yerine yağlık zeytin öne çıktı

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise zeytinde geçen yılın "yok yılı" olduğunu, zirai don nedeniyle verim kaybı yaşandığını ancak bu sezon yağışların etkisiyle ağaçlardaki ürün miktarının arttığını ifade etti.

Zeytin ağaçlarının bu yıl fazla ürün tutması nedeniyle sofralık yerine yağlık zeytin in öne çıktığını kaydeden Özkasap, makineli hasadın da yaygınlaşmasıyla fabrikalara çok daha hızlı ürün ulaştırıldığını belirtti.

Özkasap, fabrikaların 24 saat çalıştığını ancak hasat hızının işleme kapasitesini zorladığını dile getirerek, "Örneğin bir fabrikanın 50 ton kapasitesi varsa şu an fabrikalar 24 saat çalışıyor. Biz bunlara 100 ton zeytin getirirsek her gün 25-30-50 ton civarında ertesi güne devir oluyor. Zeytin ne kadar çok beklerse ekonomik değerinde de sıkıntılarla karşılaşıyoruz, kalitesini düşürüyoruz. Zeytin dalında, ağaçta beklediği zaman ise hiçbir sıkıntıyla karşı karşıya kalmıyoruz." diye konuştu.

Fabrikalarda yedi gün 24 saat mesai

Fabrikaların kapasitelerinin artırılması ve depolama imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Özkasap, "Lisanslı deponun mutlaka devreye girmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası işleten Mehmet Ersaygı da 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını, çiftçileri mağdur etmemeye çalıştıklarını ifade etti.

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