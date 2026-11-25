"Fabrikalarda büyük yoğunluk var"
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, AA muhabirine, bu sezon ürünün bol ve bereketli olduğunu söyledi.
"Ürünümüz bol olduğu için fabrikalarda büyük yoğunluk var. Zeytinin ağaçta bir iki gün kalmasında sorun yok. Kapasiteler yoğun olduğu için üreticilerimizden fabrikalara birkaç gün süre vermelerini rica ediyorum. Hasada birkaç gün ara verirseniz fabrikalar da kendilerine gelir. Yoğunluktan dolayı ürünler fabrikalarda bekliyor ve kalitesi bozuluyor. Sektör olarak birkaç gün ara vermenizi rica ediyoruz."
İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkan Vekili Erol Avni Bozkurt da yüksek rekolteye dikkati çekerek, bol zeytinin fabrikaların kapasitelerini zorladığını ifade etti.
Bu yıl sofralık yerine yağlık zeytin öne çıktı
Özkasap, fabrikaların 24 saat çalıştığını ancak hasat hızının işleme kapasitesini zorladığını dile getirerek, "Örneğin bir fabrikanın 50 ton kapasitesi varsa şu an fabrikalar 24 saat çalışıyor. Biz bunlara 100 ton zeytin getirirsek her gün 25-30-50 ton civarında ertesi güne devir oluyor. Zeytin ne kadar çok beklerse ekonomik değerinde de sıkıntılarla karşılaşıyoruz, kalitesini düşürüyoruz. Zeytin dalında, ağaçta beklediği zaman ise hiçbir sıkıntıyla karşı karşıya kalmıyoruz." diye konuştu.
Fabrikalarda yedi gün 24 saat mesai
Fabrikaların kapasitelerinin artırılması ve depolama imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Özkasap, "Lisanslı deponun mutlaka devreye girmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası işleten Mehmet Ersaygı da 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını, çiftçileri mağdur etmemeye çalıştıklarını ifade etti.
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