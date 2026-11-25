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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı. 2025 yılı kesin hesabına dair değerlendirmelerde de bulunan Yumaklı, tarımsal üretimden ihracata, sulama yatırımlarından kırsal kalkınmaya kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, savaşın mazot ve gübre fiyatları üzerinden üreticilere getirdiği ilave yükü azaltmak amacıyla 2026 üretim yılı desteklerini güncellediklerini ve 30 milyar liralık ek kaynak tahsis ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin tarımsal hasılasının 2025 yılında 83,2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Yumaklı, 2026 yılı sonunda bu rakamın 90 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti.

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Tarım ve gıda ihracatında 33 milyar dolar hedefi

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracat ındaki yükselişine dikkat çeken Yumaklı, 2025 yılında 32,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 125 seviyesinde olduğunu belirten Yumaklı, 2026 yılı sonunda tarım ve gıda ihracatının 33 milyar doların üzerine çıkmasını öngördüklerini söyledi.

Üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru bekleniyor

2026 yılının iklim koşullarının da etkisiyle daha verimli geçtiğini vurgulayan Yumaklı, bitkisel üretimde tarihi bir seviyeye ulaşılacağını kaydetti.

Yıl sonu beklentilerini paylaşan Yumaklı, tarla bitkilerinde 78,6 milyon ton, meyvede 31,5 milyon ton, sebzede ise 33 milyon ton üretim öngördüklerini belirtti. Toplam üretimin 143,1 milyon tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmasının beklendiğini ifade etti.

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TMO'dan üreticilere 226 milyar liralık ödeme

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat alımlarında önemli bir seviyeye ulaştığını belirten Yumaklı, ülke genelindeki 769 noktada gerçekleştirilen alımlarda 12,3 milyon tonla tarihi rekora imza atıldığını açıkladı.

Yumaklı, TMO'nun 2026 yılında satın aldığı ürünler karşılığında üreticilerin hesaplarına 226 milyar lira aktardığını, ödemelerin sürdüğünü bildirdi.

Gökçeada organik tarım havzası ilan edilecek

Tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik yeni projelere de değinen Yumaklı, 2027 yılında 10 dekar ve altındaki seraların modernizasyonu için rehabilitasyon projesi başlatacaklarını duyurdu.

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Proje kapsamında üreticilere uygun koşullarda finansman desteği sağlanacağını belirten Yumaklı, temel hedeflerinin birim alandan daha fazla verim elde edilmesi ve üretici gelirlerinin artırılması olduğunu kaydetti.

Organik tarımın yaygınlaştırılması çalışmalarına da değinen Yumaklı, Gökçeada 'nın Organik Tarım Havzası ilan edileceğini açıkladı. Yumaklı, bu adımın dünyadaki sayılı örneklerden biri olacağını ifade etti.

Ormanların yüzde 75'i otlatmaya açık

Hayvancılık ve yem bitkileri üretimine ilişkin verileri de paylaşan Yumaklı, desteklenen yem bitkileri alanının 2024 yılında 688 bin hektar olduğunu, 2025 yılında ise 867 bin hektara yükseldiğini bildirdi.

2026 yılı sonunda bu alanın 1 milyon hektarı aşmasını beklediklerini belirten Yumaklı, ormanların hayvancılığa kapalı olduğu yönündeki algının doğru olmadığını vurguladı.

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Yumaklı, orman alanlarının yüzde 75'inin hayvan otlatılmasına açık olduğunu söyledi.

2027'de 307 su ve sulama tesisi devreye girecek

Su ürünlerinde üretim planlamasının kapsamının genişletileceğini belirten Yumaklı, 2027 yılında palamut, sardalya, çaça, mezgit, barbun ve tekir olmak üzere 6 türün daha planlamaya dahil edileceğini açıkladı. Böylece planlı üretimin toplam üretim içindeki payının yüzde 85'e çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Hasat İzleme Sistemi'ne ilişkin de bilgi veren Yumaklı, sistem aracılığıyla ürün nemi, hasat edilen alan ve ürün miktarının anlık takip edildiğini, parsel bazında verim analizleri yapıldığını belirtti.

2027 yılından itibaren tüm biçerdöver ve pamuk hasat makinelerinde bu sistemin zorunlu hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımlarına da değinen Yumaklı, 2025 yılında 321 tesisin tamamlandığını, 2026 yılı sonuna kadar ise 300 tesisin daha bitirileceğini bildirdi.

Yumaklı, 2027 yılında 14 baraj ve 30 sulama tesisi dahil olmak üzere toplam 307 tesisin daha faaliyete geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

Yeni nesil tarım merkezlerine 10 milyar lira kaynak

Kırsal kalkınma ve tarımsal yatırımlara yönelik yeni finansman programlarını da açıklayan Yumaklı, 10 yılda 5,3 milyar dolarlık destek sağlanacak Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'nin başlatılacağını duyurdu.

Proje kapsamında ilk başvuru çağrısının önümüzdeki aylarda yapılacağını belirten Yumaklı, 2027 yılında Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın da yenileneceğini kaydetti.

Organize tarım bölgelerine ayrılan bütçeyi de açıklayan Yumaklı, 2027 yılında bu alanlara 10 milyar lira kaynak tahsis edildiğini bildirdi. En az 11 yeni bölgenin altyapısının tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, organize tarım bölgelerinin yalnızca üretim alanları değil, üretimden son tüketiciye kadar tüm aşamaların bir arada yürütüldüğü yeni nesil tarım merkezleri olarak planlandığını ifade etti.

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