Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu ağının 2002'de 10 bin 948 kilometreden bugün 14 bin 272 kilometreye çıktığını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu altyapısına ilişkin yaptığı açıklamada son 25 yılda Cumhuriyet dönemindeki demir yolu ağının tamamının yenilendiğini söyledi.

Uraloğlu, "2002'de 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 2026'da yüzde 30 artırarak 14 bin 272 kilometreye çıkardık." dedi.

Elektrikli, hızlı tren ve kent içi hatlar uzadı

Uraloğlu, "Elektrikli hat uzunluğumuz da 2002'de 2 bin 122 kilometreydi, bu yıl itibarıyla oradaki yatırımımızı da artırdık ve yüzde 259 yükselterek 7 bin 627 kilometreye çıkardık." ifadelerini kullandı.

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Demir yolunda hızlılığa da büyük önem verdiklerini kaydeden Uraloğlu, 2002'de bu alanda bir çalışma bulunmadığını, 2026'da ise hızlı tren hat uzunluğunu 2 bin 604 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Kent içi raylı sistem hatlarına yönelik çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Ülkemizde 2002'de 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hattını bugüne geldiğimizde yaptığımız yatırımlarla yüzde 276 yükselterek 1056 kilometreye ulaştırdık." diye konuştu.

Tüm projeler tamamlandığında 31 bin 439 kilometre

Uraloğlu, Türkiye'de bulunan demir yolu hatlarından 11 bin 668 kilometrenin konvansiyonel, 2 bin 604 kilometrenin hızlı tren hattı olduğunu ifade etti.

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Ülkede yapımı devam eden demir yolu projelerinin uzunluğunun 4 bin 724 kilometre olduğunu bildiren Uraloğlu, "8 bin 458 kilometrelik demir yolunda projeler tamamlandı. 3 bin 985 kilometrelik güzergahta ise projeler devam ediyor. Bütün projeler hayata geçirildiğinde ülkemizin demir yolu hat uzunluğu 31 bin 439 kilometreye ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

14 Şehre doğrudan YHT ile ulaşılıyor

Demir yolu yolcu taşımacılığını yüksek hızlı tren (YHT) ile geliştirdiklerini belirten Uraloğlu, 14 şehre şu anda doğrudan YHT ile ulaşıldığını söyledi.

Mevcutta YHT hattı olan ve YHT ile ulaşılacak illere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları söyledi:

"İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yozgat, Kırklareli, Ankara, Konya, Karaman, Sivas, Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale, Edirne'de doğrudan YHT'lerimizle yolcularımızın ulaşımını sağlıyoruz. 2030'da da bu şehirlerimize Bursa, Çorum, Kayseri, Niğde, İzmir, Uşak, Balıkesir, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Manisa, Malatya, Kahramanmaraş, Iğdır, Kars olmak üzere 18 şehir daha ekleyeceğiz ve 32 şehrimize direkt YHT ile yolcu taşınabilecek. Bursa'dan Kars'a 18 şehir daha YHT ile buluşacak."

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