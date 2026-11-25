İTO Başkanı Şekib Avdagiç, konut kredisi ve kredi kartı adımlarının ardından ticari kredilerde de rahatlama beklediklerini söyledi

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, geçen hafta konut kredilerinde atılan gevşeme adımını ve dün kredi kartı ile kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde açıklanan indirimi olumlu karşıladıklarını söyledi.

Avdagiç, yazılı açıklamasında "Üretimin, istihdamın ve ihracatın yükünü taşıyan ticari kredilerde de benzer bir rahatlama sağlanması, İTO üyesi firmalarımızın beklenti ve talepleri arasında ön sırada yer alıyor" dedi.

Ticari kredilerde de rahatlama bekleniyor

Avdagiç, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek kredi kartı faizi indiriminin ardından finansal koşullardaki iyileşmenin ticari kredilerle sürmesinin reel sektöre önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

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Ticari kredilerde sağlanacak rahatlamanın üretim ve arz kapasitesini destekleyerek fiyatlar üzerindeki baskının hafiflemesine ve enflasyonla mücadeleye de katkı vereceğini söyledi.

Avdagiç, "Konut kredisi ve kredi kartı adımlarını ticari krediler için de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konut kredilerindeki gevşemeyi ve kredi kartı faizlerinde yapılan indirimi en makul bir süre içinde ticari kredilerin de izlemesinin reel sektör için yararlı olacağını kaydetti.

"İşletmelerimiz ticari kredilerde somut bir iyileşmeye ihtiyaç duyuyor"

Avdagiç, "İşletmelerimiz ticari kredilerde somut indirimler bekliyor. Merkez Bankasının da vurguladığı gibi, arz yönlü iyileşme dezenflasyonu daha görünür kılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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İTO Başkanı, politika faizi yüzde 36'ya inmiş olmasına rağmen ticari kredi faizlerinin hâlâ bu seviyenin belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini, ticari kredi faizlerindeki düşüşün de dalgalı ve sınırlı kaldığını belirtti.

Üyelerinden, faizlerin yüksekliğinin yanı sıra bankaların kredilerde uyguladığı komisyon ve dosya masraflarının finansman maliyetlerini ciddi ölçüde artırdığı yönünde bildirimler aldıklarını da sözlerine ekledi.

Merkez bankası KOBİ kredilerinde sınırı yüzde 5,5'e yükseltti

Avdagiç, Merkez Bankasının 11 Kasım'da KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

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Avdagiç, "Bununla birlikte, mevcut koşullarda bu artışın daha ileri taşınmasının reel sektöre önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

İTO'nun üyeleri adına sıklıkla dile getirdiğini hatırlatan Avdagiç, "KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının daha anlamlı ölçüde genişletilmesi ve üretim, ihracat ve yatırım kredilerinin bu sınırın dışında tutulması finansmana erişimi kolaylaştıracaktır" dedi.

Avdagiç, açıklamasını "İş dünyamızın 2027 yılına uygun finansman koşullarıyla girmesinin üretim, istihdam ve yatırım açısından önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz." sözleriyle tamamladı.

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