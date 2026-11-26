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İleri düzey teknik bilgi gerektirmeyen akademiye katılım için temel bilgisayar kullanımı yeterli oluyor. Ağ, işletim sistemi ve web konuları eğitimler kapsamında temelden ele alınıyor. Program sonunda devam koşulunu yerine getiren ve değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar, Başarı Sertifikası almaya hak kazanıyor.

VODAFONE BÜNYESİNDE ÇALIŞMA İMKANI

Programı başarıyla tamamlayanlar Vodafone’un istihdam planlamasında önceliklendirilecek.

Siber Güvenlik Platformu kapsamında hayata geçirilen akademinin ayrıntıları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katıldığı basın buluşmasında paylaşıldı. Toplantıda konuşan Özlem Kestioğlu, Siber Güvenlik Akademisi ile Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve dijital dayanıklılığının güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi. Kestioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İTÜ iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Siber Güvenlik Akademisi’nde, üniversitemizin akademik birikimini Vodafone Business’ın siber güvenlik deneyimiyle buluşturuyoruz. Katılımcılara bilgilerini uygulamayla geliştirebilecekleri sağlam bir başlangıç sunmayı amaçlıyoruz. Akademi’yi Türkiye’nin siber güvenlik ekosistemine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz."

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise, "İTÜ’nün akademik birikimini Vodafone Business’ın sektör deneyimiyle buluştururken, katılımcıların teknik bilgilerini gerçek uygulama ortamlarında geliştirmelerini ve kazandıkları yetkinlikleri çalışma hayatına taşımalarını hedefliyoruz. Haziran 2027’ye kadar 1000 kişiye ulaşacak bu programla başlayan iş birliğimizi, farklı teknoloji alanlarında geliştirilecek yeni eğitim ve sertifika programlarıyla genişletmeyi de hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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