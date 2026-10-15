İstanbul’da üniversiteler için peş peşe kararlar: Yüz yüze eğitime ara verildi
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda üniversite 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitime ara verme kararı aldı. İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi başta olmak üzere birçok yükseköğretim kurumundan peş peşe açıklamalar geldi. Peki İstanbul’da üniversiteler tatil mi, 16 Ekim’de hangi üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmayacak? Bazı üniversitelerde derslerin çevrim içi veya hibrit olarak sürdürüleceği açıklanırken, eğitime ara veren üniversitelerin listesi de belli oldu. İşte 16 Ekim’de İstanbul’daki üniversitelerin aldığı kararlar ve yüz yüze eğitime ilişkin son durum...
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda üniversite 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitime ara verme kararı aldı. İTÜ’de eğitim hibrit ve çevrim içi sürdürülecek, YTÜ’de ise dersler çevrim içi yapılacak.
İstanbul’da üniversiteler tatil mi?
İstanbul’da üniversiteler tatil mi sorusu, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından gündeme geldi. İstanbul’daki bazı üniversiteler, öğrencilerin ulaşımda yaşayabileceği güçlükleri de dikkate alarak 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.
Üniversitelerin aldığı kararlara göre eğitim faaliyetleri bazı kurumlarda çevrim içi, bazı kurumlarda ise hibrit olarak devam edecek.
İTÜ’de eğitim hibrit ve çevrim içi devam edecek
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), şehir genelindeki afetin etkileri ile farklı bölgelerdeki yurtlardan yerleşkelere ulaşacak öğrencilerin karşılaşabileceği güçlükleri değerlendirdi.
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 Ekim Cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerinin hibrit ve çevrim içi olarak sürdürüleceği bildirildi.
YTÜ yüz yüze eğitime bir gün ara verdi
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) de İstanbul Valiliğinin kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı karar doğrultusunda yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Üniversitedeki derslerin 16 Ekim Cuma günü çevrim içi olarak devam edeceği belirtildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde ara bir gün daha uzatıldı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul’daki eğitim birimlerinde 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime verilen aranın 16 Ekim Cuma gününü de kapsayacak şekilde bir gün daha uzatıldığını duyurdu.
Üniversiteden yapılan açıklamada kararın İstanbul Valiliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı karar doğrultusunda verildiği belirtildi.
Hangi üniversiteler yüz yüze eğitime ara verdi?
İstanbul’da 16 Ekim Cuma günü eğitime ilişkin karar açıklayan üniversite ve yükseköğretim kurumları arasında şunlar yer aldı:
Bahçeşehir Üniversitesi
Bilgi Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Kültür Üniversitesi
Acıbadem Üniversitesi
Aydın Üniversitesi
Bezmialem Üniversitesi
Topkapı Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Gedik Üniversitesi
Gelişim Üniversitesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Medipol Üniversitesi
Ticaret Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Rumeli Üniversitesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bu kurumlar, eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Türk-Alman ve İstanbul Esenyurt üniversiteleri daha önce açıklamıştı
Türk-Alman Üniversitesi ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi ise eğitim öğretim faaliyetlerine 15 ve 16 Ekim tarihlerinde ara verildiğini daha önce açıklamıştı.
Böylece İstanbul’da çok sayıda yükseköğretim kurumunda 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitim yapılmayacak veya eğitim çevrim içi ve hibrit yöntemlerle sürdürülecek.