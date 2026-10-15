Düzce'de okullar tatil mi? 16 Ekim cuma okul var mı, üniversiteler tatil mi? Valilik açıkladı

Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma okul var mı? Düzce Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma günü resmî ve özel okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Üniversitelerin tatil kararının dışında tutulduğu belirtilirken, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. İşte Düzce'de okul tatili kararının kapsamı ve Valiliğin açıkladığı tüm detaylar...