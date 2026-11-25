Kaplan, gerçekte sunulmayan bir indirim oranının kesin ve genel bir vaat olarak reklamlarda kullanılmasının tüketicilerde yanıltıcı

fiyat avantajı algısı

oluşturduğunun değerlendirildiğini söyleyerek, "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından söz konusu tanıtımların durdurulmasına ve reklam veren hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.