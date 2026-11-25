Ticaret Bakanlığı
Reklam Kurulu, 'Yüzde 50 indirim' vaadiyle yayımlanan reklamdaki oranı uygulamadığı tespit edilen bir çiçek satış platformu hakkında 863 bin 580 TL (863000) idari para cezası verilmesine ve reklamların durdurulmasına karar verdi.
Arama motoru reklamları incelendi
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiçek satış platformunun internet sitesine yönelik arama motoru reklamlarında kullanılan 'Yüzde 50 indirimli' ifadesinin incelendiğini belirtti.
Kaplan, inceleme sonucunda tüketicilere sunulan fiyat avantajının gerçekte uygulanmadığının tespit edildiğini bildirdi.
Hiçbir üründe yüzde 50 indirim uygulanmadı
İncelemede, ürünlerdeki en yüksek
indirimoranının bile yüzde 50'nin altında olduğu, bu oranda indirim uygulanan ürün sayısının yalnızca 3 olduğu belirlendi.
Diğer ürünlerdeki indirim oranlarının yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği, hiçbir üründe de yüzde 50 veya üzeri indirim uygulanmadığı ortaya çıktı.
Kaplan, gerçekte sunulmayan bir indirim oranının kesin ve genel bir vaat olarak reklamlarda kullanılmasının tüketicilerde yanıltıcı
fiyat avantajı algısıoluşturduğunun değerlendirildiğini söyleyerek, "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından söz konusu tanıtımların durdurulmasına ve reklam veren hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.