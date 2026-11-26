Tarımsal hasıla 90 milyar doları aşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı sonunda bitkisel üretimin 143,1 milyon tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine, tarımsal hasılanın ise 90 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini bildirdi. Yumaklı, tarım ihracatının ise 33 milyar doları aşacağını öngördüklerini ifade etti.