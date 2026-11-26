Helal ekonomide 3,5 trilyon hedefi
Gıda, turizm, ilaç, kozmetik ve finanstan oluşan küresel helal ekonomisi paydaşları İstanbul’da buluştu. Fuar açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat; helal pazarının gün geçtikçe daha geniş bir alana yayıldığını söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin toplam milli gelirinin 10 trilyon dolar civarında olduğuna dikkat çeken Bolat, 2029 sonuna kadar helal ekonomisinin 3,5 trilyon dolarlık hacmi aşmasının beklendiğini belirtti.
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