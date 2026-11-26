Başvuruda, sağlık personelinin normal çalışma saatleri dışında tutacağı nöbetler için ücret ödenmesinin, nöbetin kesintisiz olarak en az 6 saat sürmesi şartına bağlandığı, bu sürenin altında tutulan nöbetler için ücret ödenmesinin mümkün olmadığı, bunun Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.
Yüksek Mahkeme, incelemesi sonucu ilgili kanunda yer alan "nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere" ibaresini oy birliğiyle iptal etti.
Kararın gerekçesinden
AYM'nin kararında, sağlık kuruluşlarında normal, acil veya branş nöbeti kapsamında yürütülen çalışmanın her bir saati için ücret ödenebilmesinin, anılan nöbetlerin kesintisiz olarak 6 saat veya üzerinde sürmesi şartına bağlandığı belirtildi.
Bu kapsamda nöbet süresinin kesintisiz 6 saati bulmadığı durumlarda sağlık personeline herhangi bir ücret ödenmediği aktarılan kararda, "Nöbetlere ilişkin çalışma süresinin her defasında 6 saatten az olması durumunda ilgili ayda tutulan nöbetlerin hiçbiri için ücret ödenmemesi de söz konusu olabilecektir." tespitine yer verildi.
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