Kızamık salgını ülkede sürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı verilere göre, 24 Kasım itibarıyla 47 farklı bölgede 6 bin 39 kızamık vakası tespit edildi.
Vakaların 18'i uluslararası ziyaretçiler arasında görüldü.
671 hasta hastaneye yatırıldı
5 yaş altı çocuklarda hastaneye yatış oranı yüzde 17 olarak kayda geçerken, vakaların yüzde 11'ini oluşturan 671 hasta hastaneye yatırıldı.
Bin 679 kızamık vakasının bildirildiği Pensilvanya, salgından en çok etkilenen eyalet oldu.
Vakaların 87'si son 7 günde tespit edilirken 340 kişi hastaneye yatırıldı.
Belirtildiğine göre ülkedeki kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesinde.
Kızamık nedeniyle 9 ölüm gerçekleşti.
Vakalardaki artışın kaynağı büyük ölçüde aşılanmamış kişiler.
ABD, 26 yılın ardından "kızamığı tamamen ortadan kaldırmış ülke" statüsünü bu ay kaybetmişti.
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