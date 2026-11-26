Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında sanat ve magazin dünyasından birçok tanınmış isim mercek altına alındı. Şarkıcı Özcan Deniz ile oyuncular Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada adı geçen isimler arasında şarkıcı Fatih Erkoç'un da bulunması dikkat çekti.

FATİH ERKOÇ'TAN İSİM BENZERLİĞİ AÇIKLAMASI

Hakkındaki haberlerin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, olayın bir isim benzerliğinden kaynaklandığını belirtti.

Soruşturma dosyasında adı geçen kişinin kendisi olmadığını vurgulayan Erkoç, başka bir Fatih Erkoç ile karıştırıldığını ifade etti.

Reklam Reklam

"SÖZ KONUSU OLAYLA HİÇBİR İLGİM YOK"

Haberlerde isminin geçmesi üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu belirten şarkıcı, kendisiyle dosyada adı geçen kişi arasında yalnızca isim benzerliği bulunduğunu söyledi.

Reklam Reklam

Gündem

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Burcu Özberk, Deniz Çakır ve Özcan Deniz'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama: Özcan Deniz ve Burcu Özberk hakkında flaş karar

Özgün

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması son durum: Özcan Deniz, Deniz Çakır, Burcu Özberk ve Ceylan Kaya hakkında ne karar verildi?

Gündem

Uyuşturucudan gözaltına alındılar