Kabe’de Gazze için ağlayarak dua etti: Paylaşım çok sayıda izlenme ve beğeni aldı

Umre ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden Türk bir kadın, Kâbe'ye sarılarak Gazze'deki anneler ve çocuklar için gözyaşları içinde dua etti. Gazze'de yaşanan acıların son bulması için dua eden kadın, "Allah'ım, sen onlardan desteğini esirgeme. Annelerin ciğeri yanıyor Allah'ım. Allah'ım, o annelerin ciğerinin ateşini söndür." ifadelerini kullandı. Bombaların hedefindeki çocukların korunması için de dua eden kadın, "Sen o çocukları koru ya Rabbim. Bizim elimiz ulaşmıyor. Sen bizi affeyle. Hiçbir şekilde destek veremiyoruz. Sen bizi affeyle. Allah'ım, ne olursun bizi affeyle." dedi. Türk umrecinin yürek burkan görüntüleri sosyal medyada çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.