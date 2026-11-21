Şehit kabirlerinde karekod dönemi: Kahramanların hayat hikâyelerine ve fotoğraflarına ulaşılabilecek

Bursa'da şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve kahramanlık hikâyelerini gelecek nesillere aktarmak hedefiyle anlamlı bir proje hayata geçirildi. Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, Bursa'daki bütün şehit kabristanlıklarında bulunan mezar taşlarına karekod yerleştirildi. Karekodları cep telefonlarıyla okutan ziyaretçiler, şehitlerin aile bilgilerine, nerede ve nasıl şehit olduklarına, hayat hikâyelerine, fotoğraflarına ve videolarına ulaşabilecek. Ziyaretçiler ayrıca şehitlerin hatıra sayfalarına duygu ve düşüncelerini yorum olarak bırakabilecek.