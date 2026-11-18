İstanbul Boğazı'nı pervaneli uçakla geçti: Kokpitten eşsiz manzaralar ortaya çıktı
İstanbul Boğazı, bu kez pervaneli bir uçağın kokpitinden görüntülendi. Amatör pilot Halit Özbaşlı, yaklaşık iki yıl boyunca planladığı uçuşunu gerçekleştirerek Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanan Boğaz hattını havadan geçti. Yaklaşık 450 metre yükseklikte yapılan 15 dakikalık geçişte İstanbul'un iki yakası, köprüleri ve deniz trafiği eşsiz görüntüler oluşturdu.
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