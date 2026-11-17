Sultanahmet'te gün batımı mest eden görüntüler oluşturdu
İstanbul'da gün batımı, tarihi Sultanahmet Meydanı'nda güzel görüntüler ortaya çıkardı. Günün son ışıklarıyla birlikte Sultanahmet Camisi ve meydan çevresinde oluşan manzara, objektiflere yansıdı.
Tarihi meydanda gün batımı manzarası
Sultanahmet Camisi ve Sultanahmet Meydanı'nı kapsayan görüntülerde, gün batımının oluşturduğu atmosfer dikkat çekti. İstanbul'un tarihi noktalarından birinde kaydedilen manzara, kentin gün batımındaki güzelliğini gözler önüne serdi.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.