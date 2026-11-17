Thomas Reis Uzungöl'de direksiyon başına geçti
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımın izin gününü fırsat bilerek Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ü ziyaret etti. Bölgeyi gezen Alman çalıştırıcı, Uzungöl'ün doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.
Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni gezdi
Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni de ziyaret eden Reis, turizmci Dursun Ali İnan ve Mehmet İnan'dan müze ve bölge hakkında bilgi aldı. Uzungöl'ü çok beğendiğini belirten deneyimli teknik adam, en kısa zamanda yeniden gelmek istediğini dile getirdi.
Uzungöl'ün maskotu tahta otomobili kullandı
Ziyaret sırasında Mehmet İnan'a ait, Uzungöl'ün maskotu olarak bilinen tahta otomobilin direksiyonuna geçen Thomas Reis, göl çevresinde gezinti yaptı. Alman teknik adamın tahta otomobille tur attığı keyifli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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