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Geçmiş yıllarda Türkiye’de bir çocuğun kendi YouTube kanalı için ev ortamında amatör imkanlarla kaydettiği video, aradan geçen zamanın ardından küresel sosyal medya platformlarında yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Akıllı telefonundaki yarış oyununu daha gerçekçi bir deneyime dönüştürmek isteyen çocuğun geliştirdiği pratik yöntem, dünya genelindeki milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti.

TERS ÇEVİRDİĞİ SANDALYEYLE OYUN DÜZENEĞİ KURDU

Videoda, küçük çocuğun evdeki bir sandalyeyi ters çevirerek kendine özgü bir yarış simülasyonu kurduğu görülüyor. Akıllı telefonunu bu düzenek üzerine yerleştirerek sandalyenin parçalarını adeta bir direksiyon ve kokpit gibi kullanan çocuğun yaratıcı fikri, görüntüleri izleyen yabancı sosyal medya kullanıcılarını kendine hayran bıraktı.

30 MİLYONA VARAN GÖRÜNTÜLENME ALDI

Yabancı hesaplar tarafından farklı platformlarda defalarca paylaşılan görüntüler kısa sürede viral hale geldi. Gündem olan videonun bazı paylaşımları 30 milyona kadar ulaşan görüntülenme rakamları elde etti.

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YABANCI KULLANICILARDAN ÖVGÜ YAĞDI

Çocuğun yaşına rağmen ortaya koyduğu bu pratik zekaya şaşkınlık ve hayranlıkla yaklaşan uluslararası kullanıcılar, paylaşımların altına çok sayıda övgü dolu yorum yazdı. Yabancı izleyicilerin dikkat çeken yorumları arasında şu ifadeler yer aldı:

"Einstein ve Newton olsa bunu yapamazdı."

"O, bu dahiyane videonun dünyadaki tek sahibi olabilir."

"Bu fikir nasıl aklına geldi? Yaşına göre oldukça zeki."