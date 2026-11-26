"Biz kar gözeten bir kurum değil, hizmeti ve eğitimi gözetiyoruz"





Okuldaki faaliyetler hakkında bilgi veren okul müdürü Sadrettin Bayram, "Bu okulumuz, yiyecek-içecek ve konaklama, seyahat alanlarında eğitim veren turizm sektörüne ara eleman yetiştiren bir kurumdur. Biz burada öğrencilerimize aşçılık, ön büro ve kat hizmetleri eğitimi veriyoruz. Burada yetişen öğrencilerimiz Türkiye’nin değişik otellerinin mutfak, kat hizmetleri ve ön büro alanında çalışıyor. Biz turizm sektörüne ara eleman yetiştiren bir kurumuz. Burada aynı zamanda uygulama otelimiz, fırınımız ve günlük bin 400’e yakın yemek üretimimiz var. Biz burada ürettiğimiz yemekleri taşımalı eğitim kapsamında taşımalı eğitim veren okullara gönderiyoruz. Burada öğrencilerimiz alacakları eğitimi uygulamalı bir şekilde öğrenmiş oluyorlar. Okulda teorik aldıkları bilgileri burada pratiğe dönüştürerek, sektöre hazır bir şekilde gitmiş oluyorlar. Biz bu yıl 26 milyon ciro yaptık. Ciromuzun hepsi kar değil. Burada çalışan öğrencilerimize katkı sunuyoruz. Çalışan her öğrenci okuldan 13-14 bin lira civarında para alıyor. Bu parayı bütün öğrencilerimiz almıyor. Her öğrenci, çalıştığı saat kadar para kazanıyor. Biz kar gözeten bir kurum değiliz. Biz hizmeti ve eğitimi gözeten bir kurumuz. Öncelikle hedefimiz öğrencilerimizin kaliteli eğitim almasını sağlamaktır. Her sene artarak devam eden bir ciromuz var. İnşallah önümüzdeki yıllarda otelimiz tanındıkça ve bilindikçe ciromuz artacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde mesleki ve teknik eğitim politika belgesi yayınlandı. Bu bize umut veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha kaliteli öğrenciler ve daha güzel işler olacaktır" dedi.



