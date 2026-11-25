Bir çocuğun en sevdiği oyuncağı, tatil anıları veya uzun zaman sonra ailesine kavuşacak bir yolcunun hediyeleri gibi farklı anlamlarla yüklü valizler, görevlilere emanet ediliyor.





Uçağa ulaşana kadar yolcuların göremediği birçok aşamadan geçen valizler, check-in sırasında takılan ve "valiz pasaportu" sayılabilecek etiketler sayesinde takip edilebiliyor.