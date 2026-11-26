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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şüphelilerin savunmaları, bilgi sahibi kişilerin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özcan Deniz, Deniz Çakır, Burcu Özberk tutuklan mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden aralarında Sanatçı Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de bulunduğu 10 kişi adliyeye getirildi. Hakimliğe sevk edilen şarkıcı Ceylan Kaya 'aklama' suçundan tutuklanırken, Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında; Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Muammer Kapucuoğlu, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz, Ceylan Kaya ve Onur Yüksel'in savcılıkta ifadeleri alındı.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin ise ek ifadelerinin alınması için yeniden emniyete götürülmesine karar verildi. Şüpheliler emniyete götürüldü. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan Ceylan Kaya tutuklama talebiyle, Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen şarkıcı Ceylan Kaya ‘aklama’ suçundan tutuklanırken, Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.