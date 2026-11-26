Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre nakit promosyon sunuyor. Fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması, dijital bankacılık kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma gibi ek fırsatlardan yararlananların kazanabileceği toplam ödül ise 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Maaş aralıklarına göre promosyon ve ek ödül tutarları şöyle:

0–9.999 TL: 6.250 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 15.250 TL.

10.000–14.999 TL: 10.000 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 21.000 TL.

15.000–19.999 TL: 12.500 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 25.500 TL.

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 30.000 TL.