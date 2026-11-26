EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2027 OCAK SON DURUM! Emekli Maaşına Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme için gözler yıl sonuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emeklinin gelirini ilgilendiren çalışma kapsamında hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. Emeklilerin alım gücünü desteklemeyi hedefleyen düzenlemenin, çalışmaların tamamlanmasının ardından TBMM gündemine taşınması planlanıyor. Yıl bitmeden Meclis'e sunulması beklenen teklifin içeriği ve emekli aylıklarına nasıl bir katkı sağlayacağı ise merak konusu oldu. Özellikle mevcut maaşlara yapılabilecek ilave artışın kapsamı, ödeme miktarı ve hangi emekli gruplarını kapsayacağı araştırılıyor. Peki, emekli maaşı zammında yeni düzenleme ne zaman açıklanacak? Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu çalışma hangi emeklileri kapsayacak? İşte yıl sonundan önce Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeye ilişkin ayrıntılar...