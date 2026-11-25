ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2026-2027: Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan ne zaman?

Diyanet tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri kesinleşti. İslam aleminin heyecanla beklediği üç aylar 2026 yılında hangi gün başlıyor? Manevi atmosferin yoğunlaştığı bu özel süreç, 10 Aralık Perşembe günü idrak edilecek ilk Recep günüyle start alacak. İşte adım adım 2026 üç aylar takvimi, kandil geceleri ve Ramazan ayının ilk günü...