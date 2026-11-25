Erzurum ve Kars'ta 26 Kasım okullar tatil mi?

Doğu Anadolu illerinden Erzurum ve Kars'ta dün başlayan ve etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler 26 Kasım tarihi için kar tatili kararını araştırmaya başladı. İki kentte de olumsuz hava koşulları günlük yaşamı ve ulaşımı doğrudan etkilerken, Erzurum Valiliği ve Kars Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





Mevcut durumda her iki ilde de okulların tatil edilmesine yönelik alınmış bir karar bulunmuyor. Mülki idare amirliklerinden konuya ilişkin yeni bir duyuru gelmesi halinde gelişmeler resmi kanallar üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.