Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/2) sonuç takvimi netleşti. Binlerce adayın katıldığı sınavın değerlendirme sonuçları 10 Aralık 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
2026 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adaylara toplam 80 sorunun yöneltildiği ve 180 dakika süren yılın ikinci YDS oturumunun ardından değerlendirme süreci başlatıldı.
YDS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, sınav puanlarını dijital ortamda sorgulayabilecek. Sorgulama süreci şu adımlarla gerçekleştirilecek:
Sonuçlar ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.
ÖSYM tarafından adaylara ayrıca basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek; internet adresindeki duyuru resmi tebliğ niteliği taşıyacak.
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