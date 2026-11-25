İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE İLÇE SAAT LİSTESİ 25 KASIM: 8 saat sürecek! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi programı, 25 Kasım Çarşamba günü kent genelinde yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 14 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bergama'dan Gaziemir'e kadar uzanan kesinti programında çok sayıda mahalle ve farklı çalışma alanları bulunuyor. Elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri ise ilçelere ve mahallelere göre değişiklik gösteriyor. Bazı bölgelerde enerji akışının daha erken sağlanması beklenirken, belirli adreslerde kesintilerin saat 17.30'a kadar devam edeceği öngörülüyor. Günlük işlerini elektrik kesintisi yaşanmayacak saatlere göre planlamak isteyen vatandaşlar, kendi mahallelerinde uygulanacak programı araştırmaya başladı. Peki, 25 Kasım'da İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesilecek? Hangi mahallelerde elektrikler ne zaman gelecek? İşte GDZ Elektrik'in ilçe ilçe planlı kesinti programı...