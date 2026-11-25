YENİ Parti'de kuruluş kurultayı ardından güven tazeleyen Genel Başkan Özgür Özel, bugün Parti Meclisi'ni (PM) toplayarak ilk toplantısını yaptı. Toplantının ardından Özel'in A takımı belli oldu.
YENİ Parti MYK isim listesi
Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi'nden oy birliğiyle onay alarak görevlerine başladı. YENİ Parti Kurucu Merkez Yönetim Kurulu’nda görev alan altı isim yeni dönemde de MYK’de yer aldı. Bu isimler şöyle:
- Yunus Emre
- Ensar Aytekin
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Yaşar Tüzün
- Zeynel Emre
- Aylin Yaman
Özgür Özel’in önceki MYK’lerinde yer almayan dokuz isim ise ilk kez Merkez Yönetim Kurulu’nda görevlendirildi:
- Salih Uzun
- Engin Özkoç
- İlhan Cihaner
- Hikmet Erbilgin
- Öner Günçavdı
- Mitat Çelikpala
- Kayıhan Pala
- Sencer Solakoğlu
- Cem Say
Daha önce Özgür Özel’in MYK’lerinde görev alan 13 isim de yeni kurulda yer aldı:
- Selin Sayek Böke
- Özgür Karabat
- Gül Çiftci Binici
- Burhanettin Bulut
- Serkan Özcan
- Aylin Nazlıaka
- Gökçe Gökçen
- Gamze Taşcıer
- Yankı Bağcıoğlu
- Murat Bakan
- Suat Özçağdaş
- Sezgin Tanrıkulu
- Deniz Yavuzyılmaz
Yeni yapılanmada bağımsız bir organ olarak Etik Kurul da oluşturulacak. Kurul; parti üyelerinin dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve liyakat ilkelerine bağlılığını gözetecek ve etik ilkelerin uygulanmasını izleyecek.
Yeni Parti MYK idari görev dağılımı
Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
Parti Sözcüsü (Yeni): Salih Uzun
Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin
Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşler (Yeni): Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici
Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün
Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut
Halkla İlişkiler: Aylin Yaman
Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen
Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin
Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre
Yeni Parti MYK politika kurulları listesi
Adalet Politikaları: Zeynel Emre
Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan
Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı
Dış Politika: Mitat Çelikpala
Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan
Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş
Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala
Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say
Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka
İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu
Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcier
Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz
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