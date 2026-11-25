DHBT SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI 2026: KPSS DHBT açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr sonuç
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların merakla beklediği 2026 KPSS DHBT sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin değerlendirme süreci tamamlandı. Sınava katılan on binlerce aday, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Din hizmetleri alanında kariyer hedefleyen adaylar, elde ettikleri puanlara göre tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin gelişmeleri de takip etmeye başladı. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları nasıl sorgulanır? Adaylar sınav puanlarına hangi ekrandan ulaşabilir? İşte ÖSYM DHBT sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.