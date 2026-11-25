Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artışta yalnızca enflasyon oranı değil, ilave iyileştirme seçenekleri de gündemde. Milyonlarca emekli, yeni yılda aylıklarına yansıyacak zam oranını beklerken seyyanen artış ve refah payı ihtimallerini de yakından takip ediyor. Öne çıkan seçeneklerden biri ise prim gün sayısına göre farklı ödeme yapılmasını öngören kademeli model. Bu yaklaşımın gündeme gelmesiyle birlikte uzun süre çalışıp yüksek prim ödeyenlerle daha az prim günü bulunan emeklilerin maaşlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Ancak söz konusu formüllerin henüz kesinleşmiş bir düzenleme olarak açıklanmadığına dikkat çekiliyor. Ocak zammının temelini oluşturacak enflasyon verilerinin ardından ek artış konusunda da karar verilmesi bekleniyor. Peki, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? Prim gününe göre kademeli ödeme sistemi nasıl işleyecek? İşte 2027 Ocak zammında öne çıkan ihtimaller...