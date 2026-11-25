Emekliye 3 aşamalı zam sistemi netleşiyor: 17 milyon emeklinin yaş ve prim gününe göre hesaplandı

Emekli maaşlarında Ocak 2027 dönemi için yeni artış beklentisi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, altı aylık enflasyon farkıyla oluşacak zammın yanı sıra ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Enflasyon artışına ilave olarak seyyanen zam, refah payı ve prim gün sayısını esas alan kademeli ödeme seçenekleri de tartışılan başlıklar arasında bulunuyor. Bu seçeneklerin hayata geçirilmesi halinde farklı prim geçmişlerine sahip emeklilerin aylıklarında nasıl bir değişim yaşanacağı önem kazanacak. Özellikle çalışma süresi ve ödenen prim miktarının maaş hesaplamasına daha fazla yansıtılması ihtimali dikkat çekiyor. Henüz kesinleşmiş bir uygulama bulunmazken, emekliler yeni yıl öncesinde yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, Ocak 2027'de emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ek ödeme ve refah payı gündeme gelecek mi? İşte masadaki formüller...