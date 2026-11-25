İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı

HGS icra süreçlerine ilişkin idari adımların yanı sıra adli süreç de devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, HGS kapsamında başlatılan icra takiplerinin hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne dair iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.





Soruşturma kapsamında haksız borçlandırma iddialarının, icra takiplerinin hukuka uygunluğunun ve suç teşkil edebilecek eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığını belirten Bakan Gürlek, hukuki süreçlerin kötüye kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulamıştı.