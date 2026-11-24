Maçtan öne çıkan istatistikler ve seriler

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, aldığı bu galibiyetle hem Avrupa kupalarında hem de yerel kulvarda dikkat çeken serilere imza attı:





Şampiyonlar Ligi galibiyet serisi: Lille (4-2) ve Stuttgart (2-0) maçlarının ardından Aston Villa'yı da mağlup eden Galatasaray, turnuvada üst üste 3. galibiyetini alarak kulüp tarihindeki en uzun galibiyet serisini 4. kez egale etti.





Resmi maçlarda 8'de 8: Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı Barcelona mağlubiyetinin ardından yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar; Süper Lig'de Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor, Avrupa'da ise Lille, Stuttgart ve Aston Villa karşılaşmalarını kazanarak resmi maçlardaki galibiyet serisini 8'e çıkardı.





İngiliz takımlarına karşı üstünlük: Aston Villa ile tarihinde ilk kez karşılaşan Galatasaray, İngiliz ekipleriyle oynadığı toplam 29. maçta 8. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz rakipleriyle oynadığı son 4 maçın tamamını (Liverpool 2, Tottenham 1, Aston Villa 1) kazanmayı başardı.





Okan Buruk'un İngiliz karnesi: Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray ve Başakşehir kariyerinde İngiliz takımlarına karşı çıktığı 9. resmi maçta 5. galibiyetini elde etti (5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet).