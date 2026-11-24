Uzmanların zam beklentisi ve vergi istisnası vurgusu

Ekonomist Muhammet Bayram, geçen yıl uygulanan hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon ortalaması yönteminin bu dönem tercih edilmeyeceğini öngörüyor. TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon hedefi doğrultusunda yıllık enflasyonun yüzde 29,5 ile yüzde 30 aralığında oluşacağını tahmin eden Bayram, en az yüzde 30'luk artışla net ücretin 36 bin 494 TL seviyesine çıkabileceğini ifade etti.





Bayram ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki vergi istisnası uygulamasında matrah yerine yalnızca vergi tutarının düşürülmesinin ücretliler aleyhine hak kaybı yarattığına dikkat çekti. Görüşmelerde bu düzenlemenin yanı sıra işveren desteğinin artırılması ile giyecek, yakacak ve kira yardımlarının vergiden istisna tutulmasının da gündeme gelebileceğini kaydetti.