Urla'da hangi mahallelerde elektrik kesilecek?

Urla'da 25 Kasım Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak şebeke çalışmalarının 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Kesintiden Altıntaş, Camiatik, Demircili, Gülbahçe, İçmeler, Kuşçular, Balıklıova ve Barbaros mahalleleri ile çevresindeki bazı bölgeler etkilenecek.

Çiğli ve Gaziemir elektrik kesintisi programı

Çiğli'de iki ayrı kesinti kaydı bulunuyor. İlk çalışma 01.00-01.15 saatleri arasında uygulanacak. Gün içindeki diğer çalışma ise 09.00-17.00 saatlerini kapsıyor. Kesintiden Ataşehir, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Köyiçi, Maltepe ve Şirintepe bölgelerinin belirli bölümleri etkilenecek.

Gaziemir'de ise Dokuz Eylül ve Fatih mahallelerinin bazı sokaklarında 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılması planlanıyor.

Dikili'de 25 Kasım elektrik kesintisi var mı?

GDZ Elektrik'in 25 Kasım 2026 tarihli planlı kesinti listesinde Dikili ilçesi yer almıyor. Mevcut programa göre Dikili için bu tarihte duyurulmuş bir planlı elektrik kesintisi bulunmuyor.

Ancak plansız arızalar veya gün içinde yapılabilecek program değişiklikleri nedeniyle ilçedeki elektrik durumu farklılık gösterebilir. Bu nedenle güncel duyuruların kontrol edilmesi gerekiyor.