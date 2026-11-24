Yeni Parti’de ilk olağan kurultayın ardından gözler 160 kişilik Parti Meclisi’nden (PM) oluşturulacak Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) çevrildi. Genel Başkan Özgür Özel’in belirleyeceği 20 kişilik MYK, yalnızca partinin yeni dönem yönetimini değil, CHP’den ayrışma iddiasının hangi politikalar üzerine kurulacağını da ortaya koyacak. Kuruluş sürecinde CHP’de görev yapan siyasetçilerin ağırlıkta olduğu Yeni Parti’de, yeni kadroların seçmene hangi farklı çözüm önerilerini sunacağı merak konusu.

Kulislerde, Yeni Parti’nin kimlik arayışındaki en önemli başlıklardan biri, CHP’den ayrılan kadroların oluşturduğu yeni yapının eski partiden hangi siyasi ve programatik başlıklarla ayrışacağı olarak gösteriliyor. CHP’de görev yapmış isimlerin yeni yönetimde de yer alması, kadro değişikliğinin tek başına yeni bir siyasi kimlik oluşturmaya yetmeyeceği yönündeki tartışmaları beraberinde getiriyor.

NASIL ÇÖZÜM GETİRECEKLER?

Kaynaklar, Yeni Partililerin Özel’in yeni MYK’sından beklentisinin, CHP dönemindeki politika ve söylemleri yeni bir çatı altında sürdürmekten öteye geçmesi olduğunu aktardı. Kaynaklar, “Yeni Parti’nin kendisini nasıl tanımlayacağı kadar, seçmene hangi sorunlara hangi yöntemlerle çözüm getireceğini anlatması da önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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SOMUT PROGRAM BEKLENTİSİ

Kurultayın ardından MYK’nın henüz açıklanmaması, görev dağılımının yanı sıra yeni yönetimin çalışma modelini de gündeme getirdi. Bazı görevlere birden fazla ismin talip olması ve yönetim dışında kalacak isimlerin oluşturabileceği kırgınlıkların önlenmek istenmesi süreci uzattı. 25 Kasım Çarşamba (yarın) toplanacak olan PM’den çıkarılacak olan MYK’nın önünde iki temel sınav bulunuyor. İlki, 160 kişilik PM’yi etkin çalışan bir politika üretim mekanizmasına dönüştürmek. İkincisi ise bu mekanizmadan çıkacak önerilerle CHP’den farklı siyasi kimlik ortaya koymak. Ekonomi ve sosyal politikalardan dış politikaya kadar hazırlanacak programın içeriği, partinin yeni dönemdeki iddiasını belirleyecek. Özel’in açıklayacağı MYK, bu açıdan yalnızca partinin A takımı değil, Yeni Parti’nin seçmene ne vadedeceğinin de göstergesi olacak.

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