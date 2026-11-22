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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzleme Komisyonuna dair sözlerine verdiği "Tavsiyelerimizi dinlemeyerek 103 yıllık CHP’yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz" yanıtını değerlendirdi.

"MAJESTELERİNİN MUHALEFETİ SÖZÜ SAYGIYLA BAĞDAŞMAZ"

Özgür Özel'in demokratikleşme konusunda beklediği adımların atılmadığını öne sürerek komisyona üye vermeyeceğini açıkladığını, CHP'nin ise bir üye vereceğini duyurduğunu hatırlatan MHP’li Yıldız, her partinin kendi kararını verme hakkı bulunduğunu ancak "Majestelerinin muhalefeti" ifadesinin farklı bir yol seçenlere gösterilmesi gereken saygıyla bağdaşmadığını ifade etti.

"LİDERİMİZ SİYASİ RAKİBİNİN ZOR GÜNÜNDE HAKKINI GÖZETTİ"

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in İzleme Komisyonuna ilişkin açıklamasına, “Tavsiyelerimizi dinlemeyerek 103 yıllık CHP’yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz.” sözleriyle karşılık verdi.

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Sayın Özel, demokratikleşme konusunda beklediği adımların atılmadığını belirterek partisinin komisyona üye vermeyeceğini açıkladı. CHP ise bir üye vereceğini duyurdu. Her partinin kendi kararını verme hakkı vardır. Ancak “Majestelerinin muhalefeti” sözü, farklı bir yol seçenlere gösterilmesi gereken saygıyla bağdaşmaz.

Liderimizin “Tavsiyelerimizi dinlemeyerek” sözünün bir geçmişi var. CHP’de ayrılık derinleşirken Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel’e görüşerek ortak bir çözüm bulmaları çağrısında bulundu. Yeni parti kurulurken CHP’ye ödenen Hazine yardımından, ayrılan milletvekili sayısı oranında pay verilmesini savundu. Daha 14 Kasım’da YENİ Parti’nin ilk kurultayına tebrik çelengi gönderdi. Liderimiz, siyasi rakibinin zor gününde hakkını gözetti, görüş ayrılıklarının en keskin olduğu günlerde de nezaketini korudu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Liderimizin öncülük ettiği Terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla sahip çıktı. 1 Ekim’de Gazi Meclisin kürsüsünden, çerçeve kanunun 467 oyla kabul edilmesinin önemini vurguladı. Başta Liderimiz olmak üzere katkı sunan siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür ederek bu ortak iradeyi milletimizin huzurunda takdir etti.

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Sayın Özel, kurultayınızda milletin yaralarını sarmaya talip olduğunuzu söylediniz. Geliniz, İzleme Komisyonunda yerinizi alınız. Eksik gördüğünüz hususları dile getiriniz, çözüm önerilerinizi milletimizle paylaşınız. Bir annenin daha evlat acısı yaşamaması, çocuklarımızın aynı bayrağın altında güvenle büyümesi için hepimize sorumluluk düşüyor.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin bu ikazı, milletimizin birliğini ve kardeşliğini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutan devlet adamı duruşunun ifadesidir.

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