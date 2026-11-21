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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda teşkilat mensuplarına hitap etti. Konuşmasında fon soruşturmasında atılan adımları, Özgür Özel’in kendisine yönelik açtığı davaları, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne ilişkin Özgür Özel'e çağrısını ve milletvekili dokunulmazlıklarını gündeme getiren İnan, İzmir yatırımları ve teşkilat çalışmalarına ilişkin mesajlar verdi.

İl ve ilçe teşkilatlarına, kadın ve gençlik kollarına, mahalle başkanlarına seslenen İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Erdoğan’ın İzmir’e ve Karşıyaka’ya duyduğu sevgiyi vurguladı.

“RÜŞVET İDDİALARINI VE MALİ SKANDALLARI ÖRTMEK İÇİN DOKUNULMAZLIKLAR BİR KALKAN OLAMAZ”

Milletvekilliğinin millete hizmet sorumluluğu taşıdığını vurgulayan İnan, dokunulmazlığın milletin emanetini taşıyanların ülke ve vatandaşların yararına özgürce söz söyleyebilmesi için bulunduğunu ifade etti.

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İnan, “Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz” dedi. Özel ve yakın ekibini, haklarındaki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yanıt vermek yerine dokunulmazlıklarının arkasına saklanmakla suçladı.

Yolsuzluk soruşturmalarında tutuklu bulunan kişilere konuşmamaları ve itirafçı olmamaları karşılığında milletvekilliği ile dokunulmazlık vaat edildiğini de ileri süren İnan, “Bunların gözünde milletvekilliği millete hizmet makamı değil; suçu örtmenin, yargıdan kaçmanın ve hırsızlığa zırh bulmanın aracıdır!” ifadelerini kullandı.

Şeffaflık söylemiyle bu tutumun bağdaşmadığını belirten İnan, milletin Meclis çatısının hangi amaçlarla kullanılmaya çalışıldığını gördüğünü söyledi.

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ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI: ESKİ DOSTLARINA BİR MİKROFON TUT MANİSA’DA ÇEVİRDİKLERİNLE İLGİLİ NELER ANLATACAKLAR

Özgür Özel’in önceki hafta gerçekleştirdiği kurultayı ve Silivri’den yapılan canlı bağlantıyı eleştiren İnan, bağlantı kurulan kişinin İstanbul’daki yolsuzluk düzeninin mimarı olduğunu ileri sürdü. Özel’i Manisa’ya ilişkin iddialara da yanıt vermeye çağırdı:

Özel’in bir sonraki toplantısında Manisa’ya canlı bağlantı yapmasını istediğini belirten İnan, “Geçtiğimiz hafta bu kurultay şaibelerinin baş aktörü Özgür Özel yeni bir kurultayla milletin karşısına çıktı; İstanbul’daki yolsuzluk düzeninin iddia edilen mimarıyla Silivri’den canlı bağlantı yaptı! Ama ben Özgür Özel’den yüreği yetiyorsa bir sonraki toplantısında Manisa’ya canlı bağlantı yapmasını beklerdim! Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne bir bağlantı aç, oradaki eski dostlarına bir mikrofon tut bakalım senin Manisa’da çevirdiklerinle ilgili neler anlatacaklar! Delikanlıysan İzmir’de yapamadıklarını, Aydın’da yapamadıklarını şehzadeler şehri Manisa’da nasıl yaptığını anlat! Sen anlatmazsan biz tek tek millete anlatacağız! ifadelerini kullandı.

ÖZEL’İN AÇTIĞI DAVALARA YANIT: İKİ DEĞİL YİRMİ İKİ TANE DAVA AÇMAZSAN HATIRIM KALIR

Özgür Özel’in kendisine ikinci tazminat davasını açtığını söyleyen İnan, teşkilat toplantılarında yaptığı açıklamaların ardından avukatlarına tebligatlar geldiğini belirtti.

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Özel’in dava açma hakkına saygı duyduğunu ifade eden İnan, “Ben ne zaman sizinle buluşup Özgür Özel’in bu gerçeklerini açıklasam, ertesi gün avukatlarımıza bir tebligat geliyor; Bana ikinci tazminat davasını açmış! Özgür Özel’in dava açma hakkına saygımız var; Ama buradan söylüyorum, iki değil yirmi iki tane dava açmazsan hatırım kalır, Senin davalarından korkup bir milim geri adım atarsak namerdiz! Sabahtan akşama kadar Türk yargısına hakaret edip, bizim her sözümüzden sonra koşa koşa adliye koridorlarına sığınmasındaki iki yüzlülüğü de milletimizin takdirine bırakıyorum! Konak’ta söylediğim ve davaya konu ettiği sözleri tek harfini değiştirmeden buradan yüzüne çarpıyorum: Özgür Özel, İzmir’den uzak dur! Manisa’dan ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden uzak dur! O kirli ilişkilerine Manisa’yı alet etme! dedi.

Özel’in yargıya yönelik açıklamalarıyla kendisine karşı mahkemeye başvurması arasında çelişki bulunduğunu savunan İnan, bu tutumu milletin takdirine bıraktığını söyledi. Özel’i dava açmak yerine gündeme getirilen iddialara yanıt vermeye çağırdı.

İNAN’DAN ÜMİT ÖZLALE’YE “MAYIN EŞEĞİ” SÖZLERİ

Ümit Özlale’ye de sert eleştiriler yönelten İnan, Özgür Özel’in İzmir’den bir milletvekilini “mayın eşeği” olarak kullandığını söyledi. Özlale’yi kameralar karşısında gerçeğe aykırı açıklamalar yapmakla suçlayan İnan, bu eleştirisi sırasında “mitomani” ifadesini kullandı.

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Özlale’nin parti değişikliklerini de eleştiren İnan, geçmiş açıklamalarının belgelerle çürütüldüğünü ve bunun ardından özel görüşmelerde özür dilemeye çalıştığını ileri sürdü. “Maalesef Özgür Özel, İzmir’den bir milletvekilini de kendisine mayın eşeği olarak kullanıyor! O da kullanılmaya dünden razı; yeter ki ona şöhret olsun, mikrofon olsun, kamera olsun! kameralar karşısında her gün yeni bir yalan uydurmaktan adeta keyif alıyor. Biliyorsunuz bunun tıp literatüründe de bir karşılığı var; patolojik olarak böyle hastalıklı şekilde yalan söyleyenlere "mitomani" deniyor! Kapıdan kapıya parti değiştirmekten zaten siyasi itibarı kalmamıştı, şimdi ağzından çıkan sözün de zerre kıymeti kalmadı!” diyen İnan, Özlale’ye sözlerinin arkasında durması çağrısı yaptı.

İNAN’DAN ÖZLALE HAKKINDA AK PARTİ’YE KATILMA GÖRÜŞMESİ İDDİASI

Özlale’nin yaklaşık bir buçuk yıl önce AK Parti’ye katılmak amacıyla kendisiyle görüştüğünü ileri süren İnan, o görüşmelerde Özlale’nin kendisine yönelik olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

İnan, Özlale’nin o dönemde çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade ettiğini, içinde bulunduğu siyasi ortamdan ve bazı ilişkilerden rahatsızlığını dile getirdiğini iddia etti. Kendisini bu ilişkilerden koruyacağını söylediğini aktardı.

Özlale’nin daha sonra sosyal medyada “Sen daha doğmamışken” diye başlayan ifadeler kullanmasına tepki gösteren İnan, “Ne oldu da dün yüzüme karşı takdir ettiğin, başarısını övdüğün bir siyasetçiye bugün sosyal medyadan ‘Sen daha doğmamışken’ diye başlayan üstenci tweetler atmaya başladın?” diye sordu.

İzmir’in kendisini ve kent için çalışmalarını yakından bildiğini belirten İnan, Özlale’ye geçmiş görüşmeleri inkâr etmemesi yönünde seslendi. Özel’in elinde bilgi veya belge bulunuyorsa doğrudan kendisinin konuşması gerektiğini söyleyen İnan, “Bugün çıktığın noktada hafızanı tazelemekte fayda var. Bundan yaklaşık bir buçuk sene önce AK Parti’ye katılmak için benimle hangi görüşmeleri yaptığını, masada neleri konuştuğumuzu ikimiz de çok iyi biliyoruz. O gün karşıma geçip bana; "sen bu şehir için çok değerlisin, geleceğin çok parlak, çalışmalarını çok güzel ve başarılı buluyorum" diyordun. İçinde bulunduğun siyasi ortamdan dert yanıp, "benim bu kirli ilişkilerden, bu adamlardan haberim yoktu; nasıl bir çukurun içine düştüm bilmiyorum ama kendimi bu pisliklerden koruyacağım" ifadelerini kullanıyordun. ifadelerini kullandı.

FON MESAJI: “VATANDAŞIN TEK KURUŞU YANMASIN DİYE MECLİSİMİZDEN 18 GÜNDE KANUN ÇIKARDIK”

Fon meselesinde devletin denetim kurumlarının sorunu tespit etmesinin ardından savcılığın harekete geçtiğini belirten İnan, vatandaşların haklarının korunması için yürütülen çalışmaları rakamlarla anlattı.

“Milletimizin alın terine göz diken fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz dedik ve anında gereğini yaptık” diyen İnan, “Sorunu önce bizim devletimizin denetim kurumları tespit etti, savcılık anında harekete geçti, vatandaşın tek kuruşu yanmasın diye Meclisimizden 18 günde kanun çıkardık” ifadelerini kullandı.

İnan’ın paylaştığı bilgilere göre, 119 fonda 445 bine yakın yatırımcıya toplam yaklaşık 161 milyar liralık ödeme yapıldı. Bunun 144,7 milyar lirası nakit ödendi, 16,2 milyar lirası varlıklarla karşılandı. İnan, 371 bin 21 yatırımcının parasının tamamını aldığını, olağanüstü tasfiye kapsamındaki 337 bini aşkın vatandaşın hakkına kavuştuğunu söyledi. Kalan ödemeler ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklar için takibin sürdüğünü belirtti.

İNAN FON SORUŞTURMASINDAKİ ADIMLARI AÇIKLADI: 136 TUTUKLAMA, 417 KİŞİ VE 149 KURUMUN MALVARLIĞINA EL KOYMA

Paraların geri ödenmesiyle dosyanın kapanmadığını vurgulayan İnan, ihmal, kusur veya kastı bulunan herkes hakkında işlem yürütüldüğünü ifade etti.

İnan, “Eski bakanmış, bakan yardımcısıymış, milletvekiliymiş, bürokratmış diye kimsenin gözünün yaşına bakılmadı, hepsi hakkında işlem başlatıldı” dedi. Soruşturmada 500 şüpheli bulunduğunu, 136 kişinin tutuklandığını, 285 kişiye adli kontrol uygulandığını, 417 kişi ve 149 kurumun malvarlıklarına el konulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun denetim yapan kurumlar dâhil inceleme yürüttüğünü belirten İnan, “Bizim kitabımızda hiçbir makam milletin hakkından büyük değildir” sözleriyle hesap sorma kararlılığını vurguladı. İfadeleri şu şekilde:

“"Gelin rakamlarla, devlet ciddiyetiyle açık açık konuşalım! Milletimizin alın terine göz diken fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz dedik ve anında gereğini yaptık! Sorunu önce bizim devletimizin denetim kurumları tespit etti, savcılık anında harekete geçti, vatandaşın tek kuruşu yanmasın diye meclisimizden 18 günde kanun çıkardık! ⁠Tam 445 bine yakın yatırımcıya, 119 fonda toplam yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldı! Bunun 144.7 milyar lirası doğrudan nakit ödendi, 16.2 milyar lirası varlıklarla karşılandı. 371 bin 21 yatırımcı parasının tamamını aldı, olağanüstü tasfiyedeki 337 bini aşkın vatandaşımız hakkına kavuştu; Kalanlar ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklar için de nefes aldırmadan iz sürüyoruz! ⁠üstelik paranın geri ödenmesiyle bu dosya kapanmıyor! İhmali, kusuru veya kastı olan hiç kimseye en küçük bir gevşeme gösterilmiyor! "Eski bakanmış, bakan yardımcısıymış, milletvekiliymiş, bürokratmış" diye kimsenin gözünün yaşına bakılmadı, hepsi hakkında işlem başlatıldı! 500 şüphelinin bulunduğu soruşturmada 136 kişi tutuklandı, 285 kişiye adli kontrol uygulandı, 417 kişi ve 149 kurumun malvarlıklarına el konuldu! Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatıyla devlet denetleme kurulu denetim yapan kurumlar dahil her yeri inceliyor! Çünkü bizim kitabımızda hiçbir makam milletin hakkından büyük değildir! Milletin ekmeğine kim el uzatmışsa hesabını burnundan fitil fitil getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz.”

“AK PARTİ ÖZGÜR ÖZELLE KAPALI KAPILAR ARDINDA PAZARLIK YAPMAZ. BİRİLERİ ÖZGÜR ÖZEL’İ FENA KEKLEMİŞ”

Fon meselesindeki adımlar üzerinden AK Parti ile Özgür Özel’in tutumunu karşılaştıran İnan, kendi partilerinin milletin hakkına el uzatanları yargı önüne çıkardığını, muhalefetin ise yolsuzlukla suçlanan isimleri koruduğunu savundu.

Özel’in AK Parti’nin kendilerine verdiği taahhütleri yerine getirmediği yönündeki sözlerine de yanıt veren İnan, “AK Parti kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaz! AK Parti karanlık kulislerde, tenha odalarda hiç kimseye gizli taahhüt vermez!” dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL, BELLİ Kİ BİRİLERİ SENİ FENA KEKLEMİŞ"

Partinin ancak Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açık iradesi ve kurumsal kararlarıyla hareket edeceğini vurgulayan İnan, Özel’e şöyle seslendi:

“YP genel başkanı Özgür Özel çıkmış, "AK parti sözünde durmadı, bize verdiği taahhütleri yerine getirmedi" diyerek mızmızlanıyor! Buradan, Karşıyaka meydanından kendisine açıkça sesleniyorum:

Özgür Özel! Sen kimden söz aldın, kiminle hangi köşede ne fısıldaştın bilmiyorum ama belli ki birileri seni fena işletmiş, fena keklemiş!

Şunu kulağına küpe yap; bu sözüm de hem sana hem de içeride veya dışarıda üzerine alınması gereken herkese gitsin: AK Parti kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaz! AK Parti karanlık kulislerde, tenha odalarda hiç kimseye gizli taahhüt vermez! AK parti ne konuşacaksa açıkta, aydınlıkta, doğrudan milletin gözünün önünde ve sadece Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık iradesiyle konuşur! Liderimizin ve partimizin kurumsal iradesi dışında sana kim ne vaat ettiyse, git hesabını seni kekleyen o dostlarından sor; Ak parti teşkilatlarının sana da kimseye de verilmiş gizli bir sözü yoktur!

ÖZEL’E RÜŞVET İDDİALARINI SORDU: “BANA DAVA AÇACAĞINA ÖNCE İDDİALARA CEVAP VER”

Özgür Özel’in Özkan Yalım, Muhittin Böcek ve ekip arkadaşlarından rüşvet aldığı iddiasını dile getiren İnan, Özel’den bu suçlamalara yanıt vermesini istedi. Özel’i, CHP’nin geçmişine zarar vermekle suçlayan İnan, mevcut CHP Genel Başkanı’nın “arınma” çağrısının da Özel’in dönemine yönelik olduğunu savundu.

“Şimdi tabelalarına ‘Yeni Parti’ yazmışlar ama icraatlarına bakınca altından sadece ‘Yeni Yalanlar ve Yeni Vurgunlar Partisi’ çıkıyor! Yalanın ambalajını değiştirmekle yenilenilmez!” ifadelerini kullanan İnan, İstanbul’un kaynaklarının kullanımına yönelik iddialar karşısında CHP içinden yeterli tepki gösterilmediğini söyledi.

Özel ve yakın ekibine ilişkin rüşvet, hırsızlık ve mali skandal fezlekeleri bulunduğunu ileri süren İnan, bu iddialara da yanıt verilmesini istedi. CHP’nin 38. Kurultayı sürecinde delegelere para dağıtıldığı ve belediye başkanlarının ifadelerine milyonluk transferlerin yansıdığı iddialarını gündeme getiren İnan; Uşak, Antalya, Çankaya ve İzmir çevresindeki belediyelerle ilgili adaylık borsası ve zincirleme rüşvet iddialarına cevap istedi.

“Para kuleleri” görüntülerini hatırlatan İnan, operasyon öncesinde Florya’daki konutta toplantılar yapıldığı ve avukatların evlerine çantalar götürüldüğü iddialarını da gündeme getirdi. Meclis amblemli çantalar ve çakarlı araçlarla taşındığını ileri sürdüğü milyarlık ihale ve rüşvet paralarının itirafçı ifadelerinde yer aldığını iddia etti.

İNAN’DAN ÖZEL’E: “SADECE PATRONLARI DEĞİŞTİ AMA PİYONLUK HUYLARI HİÇ DEĞİŞMEDİ!”

Fon tartışmalarında kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını savunan İnan, Özgür Özel ve ekibinin fon soruşturmasında sorumluluğu bulunan çevrelerin çıkarlarına hizmet ettiğini ileri sürdü. Özel için “Dün Silivri’dekilerin siyasi piyonuydu; bugün ise adres değiştirdi, fon şeytanlarının piyonu haline geldi!” dedi.

İnan, Özel’in Ümit Özlale, Ali Mahir Başarır, Zeynel Emre ve Murat Emir’i bu tartışmalarda “paravan” olarak kullandığını savundu. “Bilgi sızdırma” ve “eleştiri” adı altında hedef şaşırtılmaya çalışıldığını belirterek söz konusu isimleri, açıklamalarının kimin işine yaradığını sorgulamaya çağırdı.

Kamuoyuna sunulan sekiz dosyanın tamamının asılsız çıktığını ileri süren İnan, Muhittin Böcek, Özkan Yalım ve Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara neden cevap verilmediğini sordu. Muhalefetin önce kendi içindeki iddiaları açıklaması gerektiğini söyledi.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI’YA DESTEK: “BU GÜZEL ŞEHİR SENİN SEÇKİNCİ FAŞİZMİNE ASLA TESLİM OLMAYACAK!”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın Çeşme Projesi çalışmalarına yönelik sözleri de gündeme getiren İnan, ismini vermediği bir akademisyenin Çankırı’yı Mardinli olması üzerinden hedef aldığını belirtti.

İnan, söz konusu kişiye atfettiği “Sen Mardinlisin, karışamazsın, git midye sat” ifadelerine sert tepki göstererek bu yaklaşımı ayrımcılık ve nefret söylemi olarak niteledi.

Mardinli vatandaşları hedef alan ve midyecilik yapanların emeğini küçümseyen bu tutuma karşı çıkan İnan, “Sen Mardinli hemşehrilerimizin kesip attığı tırnak bile olamazsın!” dedi.

“Midyeci kardeşlerimizin alın teri senden on kat daha fazla İzmir ruhunu temsil ediyor! Bu güzel şehir senin seçkinci faşizmine asla teslim olmayacak!” ifadelerini kullanan İnan, söz konusu açıklamaya tepki gösteren İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

ÇEŞME PROJESİ, KARŞIYAKA STADYUMU VE İKİNCİ ÇEVRE YOLU İÇİN ÇALIŞMA MESAJI

İzmir’e hizmet gündemini sürdüreceklerini belirten İnan, “Çeşme Projesi için de çalışacağız, Karşıyaka Stadyumu için de çalışacağız, İkinci Çevre Yolu için de gece gündüz çalışacağız, siz de bizi izleyeceksiniz!” dedi.

“AK Parti’nin aklına İzmir şimdi mi geldi?” eleştirisine de yanıt veren İnan; Kuzey Ege Otoyolu, Bayraklı Şehir Hastanesi ve İzmir–İstanbul Otoyolu yatırımlarını hatırlattı. Bu yatırımlar kente kazandırılırken Büyükşehir Belediyesinin AK Parti’de olmadığını vurguladı.

İnan, “Bizim İzmir’le bağımız sandıkta başlayıp sandıkta biten bir pazarlık bağı değil; bir gönül bağı, bir hizmet sevdasıdır!” ifadelerini kullandı.

İzmir’de yeni bir siyasi dönemin başladığını söyleyen İnan, kentin geleceğini eser, hizmet ve millet iradesinin belirleyeceğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve teşkilatlarla İzmir’e hizmet için güçlerini birleştirdiklerini belirtti.

“BEN BU SOKAKLARIN EVLADIYIM”

Karşıyaka ile kişisel bağını da anlatan İnan, Karşıyaka Vali Erol Çakır Lisesi mezunu olduğunu hatırlattı. Gençliğinin ilçenin sokaklarında geçtiğini belirten İnan, mezun olduğu okulun deprem riski nedeniyle yıkılarak yerine yeni bir okul yapıldığını söyledi.

Yeni okulun Adnan Menderes Anadolu Lisesi adını aldığını ifade eden İnan, “Biz laf üretmeyiz, eser üretiriz!” ve “İşte bizim Karşıyaka sevdamız budur!” sözleriyle eğitim yatırımlarına vurgu yaptı.

EKONOMİ MESAJI: “İŞKUR GENÇLİK PROGRAMIMIZIN KONTENJANINI TAM 150 BİNE YÜKSELTTİK”

Gündemdeki tartışmaların kendilerini hizmet ve ekonomi çalışmalarından uzaklaştırmasına izin vermeyeceklerini belirten İnan, AK Parti’nin “ikinci çeyrek asrı” için çalışma kararlılığını dile getirdi.

Emeklilerin son üç-dört yılda yaşadığı sıkıntılara kalıcı çözüm üretmeyi amaçlayan çalışmanın genel hatlarının kamuoyuyla paylaşıldığını söyleyen İnan, İŞKUR Gençlik Programı kontenjanının 150 bine yükseltildiğini, gençlere yönelik GÜÇ Programı çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Esnaf, KOBİ’ler ve iş dünyasının kredi konusunda yaşadığı sorunlarda rahatlama sağlandığını belirten İnan, piyasanın ihtiyaçlarına göre yeni adımların da atılacağını söyledi.

“AK PARTİ’NİN MAYASINDA MİLLETİMİZİN TEMİZ VİCDANI VARDIR”

Teşkilat mensuplarına karamsarlığa kapılmamaları çağrısında bulunan İnan, “Siz bu partinin özüsünüz, çelik çekirdeğisiniz! Sizin alın teriniz, bu büyük hareketin en mukaddes emanetidir!” dedi.

AK Parti’nin kuruluş iradesinde milletin sözünü devletin merkezine taşıma kararlılığı bulunduğunu belirten İnan, partinin mayasını şu sözlerle anlattı:

“AK Parti’nin mayasında milletimizin temiz vicdanı vardır. Helal lokmanın kıymetini bilen Anadolu insanının duası vardır. Emanete gözü gibi bakanların titizliği, memleketinin bir meselesini çözünce kendi hanesine bayram gelmiş gibi sevinenlerin samimiyeti vardır!”

Ailesinden, işinden ve dinlenme zamanından fedakârlık ederek çalışan teşkilat mensuplarının partinin en büyük gücü olduğunu vurgulayan İnan, teşkilatı hareketin hafızası, emeği ve iradesi olarak niteledi.

“HİÇ KİMSE BU TEŞKİLATIN ALIN TERİNİ KENDİ ŞAHSİ İKBALİNİN BASAMAĞI YAPAMAZ!”

AK Parti’nin 25 yıllık mücadelesinde kapatma davaları, muhtıralar ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi sınamalardan geçtiğini hatırlatan İnan, parti içindeki yol arkadaşlığının bu mücadelelerde güçlendiğini söyledi.

“Savunmada bekleme devri kapanmıştır” diyen İnan, Karşıyaka’nın her sokağında, mahallesinde ve kahvehanesinde çalışacaklarını, meydanları kimseye bırakmayacaklarını belirtti.

Parti içi hukuk ve dava ahlakının korunması gerektiğini vurgulayan İnan, yol arkadaşlığının geçici makam ve unvanlardan daha uzun ömürlü olduğunu ifade etti. Muhalefete nezaket gösterirken kendi yol arkadaşına üstten bakılmasının ve davasını savunan teşkilat mensuplarının kenara itilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

İnan, “Hiç kimse bu teşkilatın alın terini kendi şahsi ikbalinin basamağı yapamaz!” dedi. Dar gruplar ve kişisel hesaplar yerine Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği etrafında birlik çağrısı yaptı.

TEŞKİLATA MAHALLE ÇAĞRISI: “ARKA SOKAKLARIN DERDİYLE DERTLENMEDEN, O MAHALLELERİN KAPISINI AŞINDIRMADAN KARŞIYAKA’DA SİYASET YAPILMAZ!”

Karşıyaka’daki teşkilat çalışmalarına ilişkin özeleştiride bulunan İnan, siyasi faaliyetin yalnızca Mavişehir ve Atakent’teki kafelerde yapılan görüşmelerle sınırlı kalamayacağını söyledi.

Bu bölgelere de gideceklerini belirten İnan; Dedebaşı, Nergiz, Şemikler ve Bahçelievler’de çocuklar, gençler ve emekçiler için gece gündüz çalışılması gerektiğini vurguladı.

“Arka sokakların derdiyle dertlenmeden, o mahallelerin kapısını aşındırmadan Karşıyaka’da siyaset yapılmaz!” diyen İnan, teşkilatı mahallelerde daha yoğun çalışmaya davet etti.

“BİZİM MESELEMİZ TÜRKİYE’DİR, SORUMLULUĞUMUZ 81 İLİMİZİN TAMAMIDIR”

Konuşmasının sonunda kişisel beklentilerin ortak mücadelenin önüne geçirilmemesi gerektiğini belirten İnan, “Bizim meselemiz Türkiye’dir, sorumluluğumuz 81 ilimizin tamamıdır, sevdamız güzel İzmir’imizdir!” dedi.

Milletin AK Parti’ye gösterdiği muhabbetin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu güvenin bulunduğunu vurgulayan İnan, “Yanlışın da yanlışa ortak olanın da karşısında kaya gibi duracak, bu güvene emeğimizle ve sadakatimizle layık olacağız!” ifadelerini kullandı.

Teşkilata omuz omuza durma, mahallelerde “tam saha” çalışma ve Erdoğan’ın yol arkadaşlığına sahip çıkma çağrısında bulunan İnan, “Şimdi İzmir için daha çok çalışma zamanı! Şimdi Karşıyaka için daha güçlü adımlar atma zamanı! Şimdi milletimize daha fazla hizmet üretme zamanı!” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Teşkilat mensuplarına emekleri, inançları ve yol arkadaşlıkları için teşekkür ederek birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

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