AK Partili İnan'dan Özlale'ye sert sözler: Özgür Özel kendisine mayın eşeği olarak kullanıyor

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel’in İzmir Milletvekili Ümit Özlale’yi “mayın eşeği” olarak kullandığını ifade ederek CHP liderine sert sözlerle yüklendi. Özlale’yi kameralar karşısında gerçeğe aykırı açıklamalar yapmakla suçlayan İnan, "O da kullanılmaya dünden razı; yeter ki ona şöhret olsun, mikrofon olsun, kamera olsun! kameralar karşısında her gün yeni bir yalan uydurmaktan adeta keyif alıyor." dedi. Kendisine açılan tazminat davalarına tepki gösteren ve Özel’e Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üzerinden de çağrı yapan İnan, "Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne bir bağlantı aç, oradaki eski dostlarına bir mikrofon tut bakalım senin Manisa’da çevirdiklerinle ilgili neler anlatacaklar." ifadelerini kullandı. Konuşmasında fon soruşturmasına, milletvekili dokunulmazlıklarına ve İzmir’deki yatırımlara da değinen İnan, İŞKUR Gençlik Programı kontenjanının 150 bine yükseltildiğini hatırlattı.