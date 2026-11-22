Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hukuk karşısında ünvanların, sıfatların ve makamların hiçbir ayrıcalık sağlamaması gerektiğini vurguladı. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, yargının temel görevinin toplumun adalete olan güvenini korumak olduğunu belirterek “Konumu, ünvanı, makamı ne olursa olsun bir kamu görevlisinin ilk vazifesi milletin emanetinin hakkını vermektir” ifadesini kullandı. Yargı çalışanlarına seslenen Erdoğan, zengin-fakir ayrımı yapılmadan herkesin hakkına erişeceği bir adalet sisteminin önemine işaret etti.

ADALETİN KAPISI OLMALI

Adliye binalarının modern ve donanımlı olmasının önemine değinen Erdoğan, bu yapıların asıl değerini içinde görev yapan insanların çalışmalarından aldığını dile getirdi. Yargı mensuplarının sorumluluğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını, adaletin kapısı haline getirerek olur. Zengin fakir ayırt etmeksizin, bu kapıyı özellikle kapıya gelen herkese hakkına erişeceğini hissettirmekle olur. Hukuk karşısında ünvanların, sıfatların, kadro cetvellerinde tutulan yerin hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını göstermekle olur. Toplumun adalete olan güvenini korumakla, hak ve hakikat bayrağını yere düşürmeden layıkıyla taşımakla hukukun temel ilkelerini her şart altında gözetmekle olur.”

TOPLUMSAL HUZURU ZEDELER

Adaletin toplumları ve devletleri güçlü kılan temel unsur olduğunu vurgulayan Erdoğan, hukuk kurallarının hakkaniyetle uygulanmamasının toplumsal huzuru zedeleyeceğini belirtti. Erdoğan, “Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı, zalimin, zorbanın, suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur, güvenlik, toplumsal birlik sağlanamaz. Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi, toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır” değerlendirmesinde bulundu. Geç gelen adaletin vicdanları karartmakla kalmayıp devletle vatandaş arasındaki bağın da yıpranmasına yol açtığını anlatan Erdoğan, adaletin gecikmeden tecelli etmesi için çalıştıklarını ifade etti.

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YARGILAMA SÜRELERİ KISALACAK

Yargı hizmetlerinde hız ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalara değinen Erdoğan, adli ve idari yargıda gerçekleştirilen reformların temel hedeflerinden birinin yargılama sürelerini kısaltmak olduğunu bildirdi. Kanun değişiklikleri ve dijital dönüşüm çalışmalarının da bu amaca hizmet ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “İşte bizim tüm çabamız, tüm gayemiz bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız, adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Adli ve idari yargıda yaptığımız reformların, düzenlemelerin, kanun değişikliklerinin ve dijital dönüşümün odağında diğer pek çok hedefle birlikte yargılama sürelerinin kısaltılması vardır. Adalet Bakanlığımızın son dönemde hayata geçirdiği ALO Adalet gibi, davalarda hedef süre uygulamalarının sıkı takibi gibi adımlar yine buna yöneliktir.”

İNSAN ODAKLI HİZMET

Yeni adalet saraylarının inşasına ve mevcut binaların iyileştirilmesine büyük önem verdiklerini anlatan Erdoğan, adliyelerin teknolojik altyapılarının güçlendirildiğini, engelli vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştıracak düzenlemelerin hayata geçirildiğini aktardı. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı’nın da bu anlayışla tasarlandığını belirten Erdoğan, yargı mensuplarının insan odaklı adalet anlayışıyla görev yapacağına inandığını bildirdi. Erdoğan, konuşmasının sonunda adaletin yalnızca fiziki imkânlarla sağlanamayacağına işaret ederek yargı çalışanlarının hukukun temel ilkelerini her şart altında gözetmesi gerektiğini vurguladı. Adaletin asıl amacının mağduriyetleri gidermek olduğunu belirten Erdoğan, “Asıl marifet yaralı gönülleri tamir edebilmektir. İşin özü işte budur. Mahzun gönülleri adaletle teskin etmektir” diye konuştu.

İstanbul’a 500 bin metrekarelik iki yeni adliye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da artan dosya sayısı ve mevcut adliyelerin fiziki yetersizliği nedeniyle iki büyük adliye binası planlandığını açıkladı. Çağlayan Adliyesi’ne yakın bir noktada 300 bin metrekare kullanım alanına sahip ek bina yapılması öngörülüyor. İstanbul Anadolu Adliyesi’nin yükünü hafifletmek amacıyla Ümraniye’de de yaklaşık 200 bin metrekarelik yeni adliye inşa edilmesi hedefleniyor. Böylece iki projenin toplam kullanım alanı 500 bin metrekareye ulaşacak. Erdoğan, ayrıca proje aşaması tamamlanan Büyükçekmece Adalet Binası’nın ihalesinin yapılarak inşaatına başlanacağını bildirdi.

29 katlı adliyede 113 duruşma salonu

Açılışı yapılan Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı, yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alan üzerine kuruldu. Yedisi bodrum, 21’i normal ve biri çatı katı olmak üzere 29 kattan oluşan binada 160 cumhuriyet savcısı, 136 hâkim ve 14 ağır ceza mahkemesi başkanı odası bulunuyor. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nda 113 duruşma salonunun yanı sıra toplam 360 kişi kapasiteli iki büyük duruşma salonu ile 317 araçlık otopark yer alıyor. Daha önce üç ayrı binada hizmet veren adliye birimleri tek çatı altında toplandı.

306 adliye binasına 227 milyar lira

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2002’den bu yana Türkiye genelinde 306 adliye hizmet binası için 226 milyar 830 milyon liranın üzerinde harcama yapıldığını açıkladı. Adalet hizmet binalarının 24 yıl önce 569 bin metrekare olan kapalı kullanım alanı, yatırımlarla 10 kattan fazla artırılarak 6 milyon 191 bin metrekareye çıkarıldı. Aynı dönemde yalnızca İstanbul’daki adalet hizmetleri için 43 milyar 494 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

Yeni Adli Tıp binası 2028’de açılacak

İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının 2028’de tamamlanması hedefleniyor. İnşaatın devam ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni binanın belirtilen tarihte faaliyete alınacağını bildirdi. Erdoğan, İstanbul’da bugüne kadar Küçükçekmece, Kadıköy, Çatalca, Bakırköy, Silivri, Çağlayan ve Anadolu adalet sarayları ile İstanbul Bölge İdare ve Bölge Adliye Mahkemesi binalarının hizmete açıldığını hatırlattı.

Kral Charles’tan Erdoğan’a teşekkür

İngiltere Kralı 3. Charles, Antalya’da düzenlenen COP31 dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür mektubu gönderdi. Türkiye’nin iklim mücadelesinde uluslararası toplumu bir araya getirdiğini belirten Charles, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hükümetine ve Türkiye halkına minnettarım” dedi. COP31 Başkanı Murat Kurum’a da hitaben yazılan mektupta iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atılması çağrısında bulunan Charles, “Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlerle değil, yapmayı seçtiklerimizle yargılayacaktır” ifadelerini kullandı.