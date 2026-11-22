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Yeni Parti’de kurultayın ardından başlayan yönetim arayışı sürüyor. Seçimlere katılma hakkı kazanmak amacıyla düzenlenen 1. Olağan Kurultay’ın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) henüz oluşturulamadı. Genel Başkan Özgür Özel’in 160 kişilik Parti Meclisi (PM) içinden 20 kişilik yönetimi belirlemekte zorlandığı, özellikle bazı görevlere birden fazla ismin talip olmasının süreci uzattığı belirtiliyor.

KÜSTÜRMEK İSTEMİYOR

Özel’in hem idari görevleri hem de politika alanlarından sorumlu genel başkan yardımcılarını kapsayan yeni bir yapılanma üzerinde çalıştığı öğrenildi. İlk toplantısını 23 Kasım Pazartesi (yarın) veya 25 Kasım Çarşamba günü yapması beklenen PM’nin ardından yeni MYK’nın açıklanması öngörülüyor. CHP tüzüğünde yeni PM’nin kurultaydan sonraki ilk cumartesi günü toplanması öngörülürken Yeni Parti tüzüğünde böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Toplantının gecikmesine gerekçe olarak bu farklılık gösteriliyor. Ancak parti kulislerinde Özel’in, yönetim dışında kalan isimler arasında kırgınlık oluşmaması için de süreci uzattığı ifade ediliyor.

POLİTİKA TAKIMLARI KURULACAK

Yeni MYK’da ekonomi, eğitim, sağlık, adalet, dış politika, savunma, teknoloji ve tarım gibi alanlardan sorumlu genel başkan yardımcılarının görevlendirilmesi planlanıyor. Bu isimlerin koordinasyonunda PM üyelerinden oluşan çalışma takımları kurulacak. Böylece 160 kişilik PM’nin politika üretiminde daha etkin kullanılması hedefleniyor.

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İDARİ KADRODA TANIDIK İSİMLER

Genel sekreterlik, parti sözcülüğü, örgütlenme, medya, hukuk ve seçim işleri, yerel yönetimler ile idari ve mali işler gibi başlıkların korunması bekleniyor. Özel’in önceki yönetimlerinde yer alan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci ve Zeynel Emre’nin yeni MYK’da da görevlerini sürdürmesi öngörülüyor.

Koltuklara çok sayıda talip

Politika alanlarında kurultayla PM’ye giren yeni isimlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Tarım için Sencer Solakoğlu, eğitim için Suat Özçağdaş, bilim ve teknoloji için Prof. Dr. Cem Say, savunma için emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu’nun isimleri öne çıkıyor.

Dış politika yönetiminde eski Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, Namık Tan ve emekli Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen değerlendiriliyor. Ekonomi yönetimi için Ozan Bingöl, Kerim Rota, Prof. Dr. Güldem Atabay, Serkan Özcan, Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Ümit Özlale’nin isimleri konuşuluyor.

Sağlık alanında ise Kayıhan Pala, Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Aylin Yaman ve Arman Üney öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

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