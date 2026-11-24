15 Temmuz Derneği’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması, Antalya’da gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesi şehit düşen 253 vatandaşın ailelerini bir araya getiren organizasyonda, her yaş grubuna hitap eden özel etkinlikler düzenlendi. Yarın tamamlanması planlanan program kapsamında şehit aileleri, sosyal aktiviteler ve kültürel etkinliklerle vakit geçirdi. Buluşmanın açılışına Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da katıldı.

EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, şehit yakınlarının büyük bir fedakarlık ve onurun temsilcileri olduğunu vurguladı. Turunç, “Sizler şehit annesi, babası, eşi ve çocukları olarak cennet ehli insanlarsınız. Evlatlarınızı vatanına, milletine, bayrağına ve insanlığa hizmet etsin diye yetiştirdiniz. Onlar da sizi mahcup etmeyerek şehadet makamına ulaştılar. Şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en büyük makamdır. Dolayısıyla sizler de şehitlerimizin aileleri olarak büyük bir mükafatın sahibisiniz” dedi. Şehit aileleriyle bir araya gelmenin kendileri için gurur ve şeref olduğunu ifade eden Turunç, “Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanete sahip çıkarak bu vatanı, bayrağı ve milletimizin özgürlüğünü koruyacağız. Onların mirasını gelecek nesillere aktaracak ve tarihe yeniden yön vereceğiz” diye konuştu.

TORUNLARIMI DA VATAN İÇİN YETİŞTİRİYORUM

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in babası Hasan Halisdemir, oğluyla darbe girişiminin seyrini değiştirdiği için büyük gurur duyduğunu ifade etti. Baba Halisdemir, “Ömer çok cesur ve güçlü bir çocuktu. Yurt içinde ve yurt dışında önemli görevlerde bulunmuş, devletin farklı kademelerinde görev yapmış bir evladımızdı. Oğluma güvenirdim. Zekai Paşa’nın kendisine emanet ettiği görevi, vatanına ve milletine karşı sorumluluğunu sonuna kadar yerine getirdi. Bir baba olarak onunla gurur duyuyorum. Allah, oğluma ve bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Torunum da asker oldu, o da babasının izinden gidiyor. Torunlarımı da vatan için yetiştiriyorum. Çok gururluyum ancak evlat acısı da bir annenin, babanın içinde kalıyor. Bu acıyı içimizde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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15 TEMMUZ’U UNUTTURMAYACAĞIZ

Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını vurgulayan Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir ise 15 Temmuz’un milli iradenin ve milletin devletle bütünleşmesinin sembolü olduğunu söyledi. Kardeşinin şehadetinden sonra ailesinin onun emanetine sahip çıktığını ifade eden Halisdemir, yeğeninin de asker olduğunu belirtti: “Bugün Ömer olur, yarın Ali olur. Bizde Ömerler hiç bitmez. Söz konusu vatan ve milletse, 30 kurşun değil, 30 bin kurşun olsa ne yazar? 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Unutmaz, birlik ve beraberliğimizi korursak, bu tür girişimlere asla fırsat vermeyiz.”

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