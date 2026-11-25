Hakim Savcı Atamaları Son Dakika! HSK Görev Yeri Değişen Hakim ve Savcıların İsim Listesi ve Yeni Görev Yerleri
HSK 2026 yılı mazeret kararnamesi kapsamında yargı teşkilatında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun yayımladığı kararnameyle 22 başsavcılığa yeni atama yapılırken, büyükşehirlerdeki kritik görevler için belirlenen isimler de belli oldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına Ali Yeldan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Kemal Aktaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Ömer Örücü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ise Kurtca Eker atandı. Kararname kapsamında dört başsavcının görev yeri de değişerek Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirildi. Yargı teşkilatındaki yeni görevlendirmeler, hâkim ve savcıların görev yerlerine ilişkin gelişmeleri takip edenlerin gündemine girdi. Peki, HSK 2026 mazeret kararnamesiyle hangi başsavcılıklara atama yapıldı? İşte öne çıkan isimler ve yeni görev yerleri...
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