Başvuru yapan 201 bin kişi o tarihe kilitlendi: TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura takvimi belli oldu mu, kazananlar ne zaman açıklanacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul’un 12 ilçesinde dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen 1.071 kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı ve gözler kura tarihine çevrildi. Tam 201 bin 480 kişinin başvurduğu ve aylık 10 bin TL’den başlayan sabit kira avantajı sunan projede, noter huzurundaki çekilişin ne zaman yapılacağı ile sonuçların nasıl sorgulanacağına dair son gelişmeler netleşiyor.