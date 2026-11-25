Tercih hakkı ve yerleştirme süreci nasıl işleyecek?

Adaylar başvuru ekranında en fazla 30 farklı yer veya pozisyon için tercihte bulunabilecek. Kurum tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinde adayların KPSS puan üstünlüğü ve yaptıkları tercih sıralaması dikkate alınacak.





Değerlendirme aşamasında her bir pozisyon için ilan edilen toplam kontenjan sayısının 4 katı kadar aday sürece dahil edilecek. Başvurular 11 Aralık 2026 mesai bitimine kadar e-Devlet sistemi üzerinden tamamlanabilecek.