Pendik
09.00 – 17.00: Dumlupınar Mahallesi (Avlu, Sayha, Kızılırmak, Buselik, Gediz, Farabi, Gülümser, Emmi, Handan, İznik, Tuğra, Medeni, Mahfil, Müessir, Nefer, Nurettin Topçu, Eşraf, Güneş, Yuşa, Niyazi Mısri, Abdülhamit Han, Yüz Akı, Abant, Ali Baba, Özvatan, Orta, Şehit Binbaşı Ahmet Karaman, Kubbe, Trakya, Ziraat).
09.30 – 18.00: Güzelyalı Mahallesi (Egemen, Ehli Sohbet, Mesnevi, Dolayoba, Pürneşe, Ankara, Okul, Nergis, Çınar, Cami, Yeşil Alan, Fasıla, Arda, Gölova, Onur, Siper, Kahve, Meydan, Zaviye, Sütlüce, Kutup, Tasdik, Kuşat, Taşlık, Sezen, Ahmet Yüksel Özemre, Üzüm, Bakış, Derbent, Deruhte, Ervah, Tolga, Fatih, Anakent, Yurtbaşı, Yakacık, Yeldeğirmeni, Keşkül).
Sancaktepe
09.00 – 09.45: Fatih Mahallesi (Güvercin, Yakacık, Zeybek, Mektep, Samandıra, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın).
10.00 – 10.45: Fatih Mahallesi (Emektar, Alınteri, Cumhur, Meram, Tabip, Yakacık, Zeybek, Plevne, Bebek, Samandıra).
11.00 – 11.45: Fatih Mahallesi (Kutlu, Samandıra).
13.00 – 13.45: Fatih Mahallesi (Demirci, Yakacık).
14.00 – 14.45: Fatih Mahallesi (Yakacık, Şahin, Yamaç, Çiğdemlik, Geylani, Fetih, Kazım Karabekir, Uyanık, Susam).
15.00 – 15.45: Fatih Mahallesi (Emektar, Güvercin, Alınteri, Cumhur, Meram, Gazali, Tabip, Demirci, Bıldırcın, Gür, Selamet, Kaleburcu, Şahin, Mektep, Yamaç, Gonca, İhvanlar, Hikmet, Bektaş, Kutlu, Zeybek, Çiğdemlik, Geylani, Levent, Plevne, Bebek, Zerafet, Terzi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Şiir, Samandıra, Fetih, Kazım Karabekir, Şehit Yücel Urun, Uyanık, Susam, Yakacık).
16.00 – 16.45: Fatih Mahallesi (Çelebi, Gonca, Aydos, Hikmet, Şehit Yücel Urun, İhvanlar, Yakacık, Çeçen, Fesleğen, Feride, Pehlivan, Emirgan, Beraat, Susam, Gazali, Osmanlı, Bıldırcın).
17.00 – 17.45: Fatih Mahallesi (Fesleğen, Gürbüz, Feride, Hacıoğlu, Emirgan, Çeçen, Şamdan, Aydos, Esentepe, Armağan, Çizmeci, Serinpınar).
Sultanbeyli
09.00 – 17.00: Adil Mahallesi (Çiftlik, Çamlık Yolu, Kaçkar, Kemer, Alim).
Şile
09.00 – 18.00: Çavuş Mahallesi (Aydınlık, Kayacık, Semerkant, Şuayipli, Yeni Pınar, Limon Çiçeği, Türbe, Neşeli, Çamur, Tevhid).
09.30 – 18.30: Şuayipli Mahallesi (Tevhid, Harman1, Şuayipli, Akyol Başı, Hasan Efendi, Hamitli).
Tuzla
09.00 – 10.00: Aydınlı Mahallesi (Mevsim).
09.00 – 13.00: Yayla Mahallesi (Fuji Yama, Gülfer, Şinasi Dural, Zülfikar, Feyza).
10.30 – 11.30: Aydınlı Mahallesi (Kervansaray, Alperen, Kıvanç, Aydınlı Yolu, Seval, Yüksek, Şebnem, Oruç, Uras Çıkmazı, Tokcan, Gürpınar, Sonbahar, Hamam Kuyu, Kainat, Sumru, Çalışkan, Malkoç, Maral, Erdinç, Civanmert, Erdost, Baykan, Eşraf, Seyhan, Sayım, İmren, Caner, Güray, Rehber, Dersaadet, Yelken).
12.00 – 13.00: Aydınlı Mahallesi (Sertaç, Yenigün, Bahçeler, Şanver, Firdevs, Gezer, Yadigar, Derbent, Ahsen, Murat, Akik, Gülaçan, Oktay, Müge, Uysal Çıkmazı, Nihat, Güz, Sena, Kardeşler, Salih, Karbeyaz, Define, Kilim, Efruz, Musa, Çilek).
14.00 – 15.00: Aydınlı Mahallesi (Ravza, Seheryeli, Gizem, Kuzgun, Zuhal, Fesleğen, Şebboy, Menekşe, Paşaköy, Ahsen, Esenlik, Sadrazam).
14.00 – 17.00: Yayla Mahallesi (Fuji Yama, Altınbaşak, Şinasi Dural, Feyza).
15.30 – 16.30: Aydınlı Mahallesi (Fidan, Köknar, Baran, Akıncı, Umman, Ayça, Menekşe, Nurlu, Bayraktar, Eser, Cemre, Mevsim, Aydınlı Yolu, Nazende, Temaşa, Duygu, Süheyla, Şark, Hanımeli, Kadife, Bağ, Ercan, Kırlangıç, İlke, Denizatı, Buğra, İlkay, Genç, Çevre, Üzüm, Deste, Sülün, Gülhatmi, Hayran, Akdere, Karınca, Akkuyu).
Ümraniye
09.00 – 10.15: Finanskent Mahallesi (Prof. Hasan Küçük, Finans, Parlayan, Prof. Hayrettin Karaman).
10.45 – 12.00: Finanskent Mahallesi (Prof. Hayrettin Karaman).
13.00 – 16.30: Finanskent Mahallesi (Finans).
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