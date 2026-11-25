Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi vize sınavlarının sonuçlarını bekliyor. Fakültenin akademik takvimine göre final sınavlarının uygulanacağı tarihler ise netlik kazandı.
ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından düzenlenen güz dönemi ara (vize) sınavları, 21-22 Kasım tarihlerinde uygulandı. Sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından fakülte öğrencileri, ATA AÖF sınav sonuçları için resmi duyurulara odaklandı.
ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin yayımladığı güncel akademik takvim doğrultusunda, güz dönemi sonu sınav tarihleri planlandı. Öğrencilerin gireceği bir sonraki sınav oturumlarına ilişkin takvim detayları şu şekildedir:
Güz Dönemi Vize Sınavları: 21-22 Kasım tarihlerinde tamamlandı.
Vize Sonuç Durumu: Henüz açıklanmadı, resmi duyuru bekleniyor.
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları: 9 - 10 Ocak 2027 tarihlerinde uygulanacak.
Sınav sonuçlarının erişime açılması ve sonuç sorgulama ekranına dair yeni bir resmi açıklama yapıldığında detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.
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