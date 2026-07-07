Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! EYT sonrası flaş tablo çıktı emeklilik tarihiniz değişebilir

DOA geri dönüşüm makinesi nerede hangi il ilçe ve mahallede var? İşte DOA iade noktaları

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması tüm Türkiye'de büyük ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlara her ambalaj için 1 TL ödeme yapılacak. DOA iade makineleri ve iade merkezlerinin güncel konumları, sabit bir liste yerine DOA’nın resmi “Nereye İade Ederim?” ekranı ve mobil uygulamadaki harita üzerinden sorgulanıyor; vatandaşlar il, ilçe ve mahalle bilgilerini seçerek kendilerine en yakın iade noktasını görebiliyor. Bakanlık açıklamasına göre sistem 1 Temmuz 2026 itibarıyla 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başlarken, iade noktaları market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ile otel, restoran ve kafe gibi işletmelerde yaygınlaştırılacak. İşte İşte DOA iade noktaları.